Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały ze spółką Enprom umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna, podała spółka. Kwota kontraktu opiewa na 228,99 mln zł brutto.

„Firma będzie odpowiedzialna za wykonanie m.in. robót budowlano-montażowych przy budowie linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna” – czytamy w komunikacie.

Nowa, dwutorowa linia zastąpi istniejącą od lat 70. ubiegłego wieku linię jednotorową i zostanie w większości zlokalizowana w jej istniejącym korytarzu i pasie technologicznym.

„Budowa nowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna to rozwiązanie korzystne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale przede wszystkim społeczności lokalnych. Linia zapewni niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej” – skomentował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. W kwietniu 2021 r. uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych. Obecnie spółka jest w trakcie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r.

Projekt jest prowadzony w nowym modelu, którego jednym z istotnych elementów jest pozostawienie po stronie PSE etapu przygotowawczego inwestycji, aż do etapu uzyskania pozwolenia na budowę.

„W ramach Programu Dostaw Inwestorskich, który wdrożyliśmy w PSE S.A., dostarczymy również przewody fazowe. Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączony jest z zakresu umowy z wykonawcą robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu, w porównaniu do wcześniej stosowanego modelu ‚zaprojektuj i wybuduj’, istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse być realizowana bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem” – podkreślił prezes PSE Eryk Kłossowski.

„Od wielu lat realizujemy projekty dla PSE, natomiast ten jest pierwszy w ramach zupełnie nowego modelu, w którym to inwestor doprowadza projekt do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładamy, że będzie to duże ułatwienie. Mamy dwa lata na wybudowanie linii, którą inwestor planuje przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego już w 2023. Zadanie jest ambitne, ale jesteśmy na nie przygotowani” – dodał prezes Enprom Mariusz Targowski.

Dwutorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice, podano także.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 15 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews