Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały we wtorek 3 lutego 2026 r. o godz. 9:30 rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc: 27,7 GW netto (29,3 GW brutto), podała spółka. Z kolei o godz. 11:45 odnotowano rekordową generację wynoszącą 29,8 GW netto (31,3 GW brutto), przy jednoczesnym eksporcie ok. 2 GW.

Poprzedni rekord zapotrzebowania miał miejsce 9 stycznia br. i wyniósł 27,6 GW netto (29,2 GW brutto). Z kolei wcześniejszy najwyższy poziom generacji miał miejsce 14 stycznia br. i wyniósł 28,9 GW netto (30,5 GW).

PSE zapewniły, że system cały czas pracuje bezpiecznie i jest zachowana wymagana rezerwa mocy. Większość zapotrzebowania zaspokajają źródła konwencjonalne wspierane przez fotowoltaikę i farmy wiatrowe.

„PSE na bieżąco monitorują sytuację i zgodnie ze standardowymi procedurami planują prace KSE. W nadchodzącym czasie nie są przewidywane problemy bilansowe” – czytamy w komunikacie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Źródło: ISBnews