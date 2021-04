Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 6 umów na świadczenie usługi DSR Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Wykonawcy wybrani w drodze postępowania przetargowego to: CMC Poland, Enel X Polska, Enspirion, Lerta, Polenergia Obrót i Tauron Sprzedaż.

„Od 2021 roku – zgodnie z zasadami funkcjonowania rynku mocy – zaprzestaliśmy kontraktowania usług DSR w ramach programu Gwarantowanego oraz płatności za gotowość do świadczenia tej usługi. Program Bieżący i Bieżący Uproszczony natomiast zostały zastąpione w katalogu usług systemowych usługą Interwencyjnej Redukcji Poboru. Usługa Interwencyjna Redukcja Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR i będzie używana dopiero po ogłoszeniu okresu zagrożenia i stwierdzeniu niewystarczalności mocy pozyskanej w ramach umów zawartych na rynku mocy, niezbędnej do zbilansowania KSE” – powiedział wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE Jarosław Socha, cytowany w komunikacie.

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy) stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wykonawcy wybrani w drodze postępowania przetargowego to podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej w wielkości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty agregujące innych odbiorców energii.

„W odróżnieniu od rynku mocy, gdzie jednostki redukcji zapotrzebowania poddawane są testom zdolności do wykonywania obowiązku mocowego i dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy do systemu, w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru wykonawcy mają możliwość dobrowolnego oferowania produktów i otrzymania wynagrodzenia za wykorzystanie usługi (redukcję) bez konieczności przeprowadzania testów. Ponadto, w celu uczestnictwa w aukcjach organizowanych w ramach rynku mocy, jednostki redukcji zapotrzebowania, które nie przeszły jeszcze testu redukcji, zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia finansowego. Aukcje mocy organizowane są z odpowiednim wyprzedzeniem (rok lub pięć lat przed rozpoczęciem okresu dostaw w zależności od typu aukcji), natomiast w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru z uwagi na dostosowanie do potrzeb PSE, kontraktacja przeprowadzona została na okres jednego roku od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.” – wskazał także Socha.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews