Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przeznaczą około 4,5 mld zł do 2030 roku na budowę lub modernizację stacji i linii przesyłowych w województwie pomorskim, podała spółka.

Szacuje się, że do 2040 roku morskie farmy wiatrowe będą w stanie dostarczyć do polskiego systemu elektroenergetycznego ok. 11 GW mocy. To równowartość około 20% całego dzisiejszego potencjału wytwórczego w Polsce. Za wyprowadzenie mocy z wiatraków na ląd będą odpowiedzialne firmy inwestujące w morskie farmy. PSE będą ją przesyłały dalej, do innych części kraju. PSE wydały już warunki przyłączenia dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 8,4 GW. Pierwsze z nich zaczną produkować energię elektryczną już w 2026 roku, podkreślono.

„Rozwój morskich farm wiatrowych na polskich wodach Bałtyku oznacza, że w samym województwie pomorskim musi niebawem powstać ponad 250 km nowych napowietrznych linii najwyższych napięć. Morskie farmy wiatrowe są ważnym elementem przyjętej niedawno przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, której celem jest budowa niskoemisyjnej gospodarki. Morskie farmy wiatrowe są jej integralnym elementem” – powiedział wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha, cytowany w komunikacie.

Do przesłania mocy z morskich wiatraków potrzeba m.in. dwóch nowych stacji elektroenergetycznych oraz czterech linii o napięciu 400 kV.

Obecnie trwają konsultacje społeczne proponowanych przebiegów linii, zarówno z instytucjami, władzami samorządowymi, jak i mieszkańcami ponad 20 gmin województwa pomorskiego. Spółka rozpoczęła także inwentaryzację środowiskową zmierzającą do pozyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 15 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews