Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakończyły I fazę budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice – Groszowice, podała spółka. To jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w południowej Polsce.

Nowa stacja powstała w miejscowości Hanuszów (gmina Nysa) i stanowi istotne wzmocnienie krajowego systemu przesyłowego. Dzięki niej zwiększy się niezawodność zasilania, a także możliwość przyłączania nowych odbiorców energii, w tym inwestorów działających na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach, podkreślono.

„Rozwiązania zastosowane w stacji Nysa tworzą stabilne podstawy dla dalszego rozwoju przemysłowego regionu oraz wspierają transformację energetyczną poprzez integrację nowych źródeł OZE. Nowa infrastruktura umożliwi również zasilanie strategicznych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na moc” – powiedział wiceprezes PSE odpowiedzialny za obszar inwestycji Włodzimierz Mucha, cytowany w komunikacie.

Stacja Nysa to zaawansowany technologicznie obiekt o powierzchni 37 tys. m2. W skład stacji wchodzą m.in.:

– rozdzielnia napowietrzna 220 kV,

– rozdzielnia napowietrzna 110 kV,

– dwa autotransformatory 220/110/15 kV o mocy 275 MVA każdy i masie 189 ton,

– budynek technologiczny wyposażony w systemy automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i telekomunikacji, wymieniono.

Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka PBE Elbud Warszawa.

Jednym z kluczowych celów inwestycji było przygotowanie infrastruktury pod rozwój źródeł odnawialnych oraz magazynów energii. W kolejnych latach planowana jest dalsza rozbudowa obiektu, co dodatkowo zwiększy jego znaczenie dla systemu elektroenergetycznego, zapowiedziano także

Planowany całkowity koszt projektu to ok. 185,05 mln zł brutto, z tego I faza miała wartość 69,9 mln zł brutto, w tym 18,93 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne, a II faza to 115,15 mln zł brutto, z dofinansowaniem na poziomie 45,72 mln zł brutto.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Źródło: ISBnews