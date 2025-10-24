Instytut Nafty i Gazu oraz Polska Spółka Gazownictwa (PSG, beneficjent) podpisały siedem umów na dofinansowanie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury gazowej na terenie siedmiu województw: małopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Na te projekty PSG otrzyma w sumie ponad 487 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Do tej pory PSG otrzymała z programu FEnIKS dofinansowanie na 10 projektów o łącznej wartości blisko 741 mln zł. Dzięki temu powstanie prawie 310 km nowych sieci gazowych, a ponad 120 km zostanie zmodernizowanych. Na wzmacnianie infrastruktury energetycznej w FEnIKS przeznaczono 1,471 mld euro łącznie na rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych oraz gazowych.

Źródło: ISBnews