Polski Światłowód Otwarty (PŚO) prowadzi obecnie inwestycje o wartości ok. 1,3 mld zł, poinformował CEO operatora Ignacio Irurita. W tym roku m.in. planuje zwiększyć zasięg swojej sieci FTTH o kolejne 520 tys. gospodarstw domowych.

„Konsekwentnie realizujemy nasz plan objęcia siecią FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych. Wartość wszystkich prowadzonych obecnie inwestycji, które przyczyniają się do realizacji tego celu, to ok. 1,3 mld zł. Skupiamy się głównie na ekspansji poprzez rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Naszym priorytetem na najbliższy czas jest również efektywna komercjalizacja sieci we współpracy z naszymi partnerami hurtowymi. Chcemy też rozszerzyć grono operatorów na sieci PŚO w ramach otwartego dostępu do sieci szerokopasmowej” – powiedział Irurita podczas konferencji prasowej.

W tym roku m.in. planuje zwiększyć zasięg swojej sieci FTTH o kolejne 520 tys. gospodarstw domowych, z czego 200 tys. będą to nowe inwestycje w infrastrukturę światłowodową, a 320 tys. – modernizacje z technologii HFC do FTTH. Dzięki temu zasięg sieci FTTH operatora wzrośnie do ponad 1,4 mln gospodarstw domowych. Tym samym PŚO zapewni jeszcze większej liczbie abonentów dostęp do internetu światłowodowego o prędkości do 8 Gb/s.

PŚO rozpoczął działalność na polskim rynku na początku 2023 r. Sieć operatora obejmowała wówczas zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych, z czego w zasięgu sieci FTTH znajdowało się ponad 112 tys. z nich. Swoje usługi świadczył na niej wyłącznie Play. Od tego czasu sieć PŚO została rozszerzona o ponad 200 nowych miejscowości i ponad 370 tys. gospodarstw domowych. Na tę liczbę składają się inwestycje w budowę infrastruktury FTTH – łącznie 226 tys. gospodarstw domowych oraz 146 tys. gospodarstw domowych pozyskanych dzięki przejęciom regionalnych graczy. Polski Światłowód Otwarty przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 423 tys. gospodarstw domowych. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ponad 780 mln zł. Obecnie w zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego 900 tys. to sieć światłowodowa. Infrastruktura PŚO jest dostępna w 16 województwach, 227 gminach i 280 miastach w Polsce.

Obecnie spółka współpracuje z 9 operatorami telekomunikacyjnymi – zarówno ogólnopolskimi: Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange, jak i lokalnymi: RFC, Flashnet, Netronik i Intertell. W przypadku większości z nich usługi hurtowe są udostępnianie zarówno na sieci FTTH, jak i HFC. Wzrost zainteresowania operatorów detalicznych świadczeniem usług na zasięgu HFC zdecydowanie wzrósł po wdrożeniu na nim modelu Bitstream Access (BSA).

„W dwa lata zwiększyliśmy zasięg naszej sieci FTTH ponad ośmiokrotnie, współpracujemy już z 5 największymi operatorami w Polsce i 4 lokalnymi graczami – te wyniki mówią same za siebie. Jest to zasługa znakomitej pracy zespołowej teamu PŚO i współpracujących z nami operatorów. Na tym jednak nie poprzestajemy – szybki rozwój naszej sieci to korzyści dla wszystkich. Nadal celem jest osiągnięcie ponad 6 mln gospodarstw domowych do 2028 roku. Rozwijamy się organicznie, ale jesteśmy też otwarci na pojawiające się możliwości w zakresie przejęć” – wskazał CEO PŚO.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to czołowy wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty, dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce.

