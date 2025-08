Uczestnicy dobrowolnych form oszczędzania jak IKE czy IKZE, oprócz zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej, są też inwestorami, których pieniądze w wymierny sposób wspierają rozwój polskich firm, gospodarki i lokalnych społeczności, podkreśla Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU). Uświadomienie klientom, że ich oszczędności wpływają na realne zmiany w ich otoczeniu, oraz unaocznienie uczestnikom funduszu znaczenia prawa głosu związanego z inwestycjami w akcje są filarami nowej kampanii edukacyjnej PTE PZU, zarządzającego Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU.

„Osoby dokonujące regularnych wpłat na IKE lub IKZE chcą wiedzieć, jak efektywnie zarządzamy ich oszczędnościami i je pomnażamy. Ale coraz częściej inwestorzy interesują się nie tylko stopą zwrotu, lecz także tym, gdzie ostatecznie trafią ich pieniądze i czemu służą. Chcemy uświadomić klientom DFE PZU, że ich oszczędności emerytalne nie są jedynie abstrakcyjnymi cyframi na koncie, lecz są inwestowane na rynku kapitałowym i wpływają na realne zmiany w naszym otoczeniu. Tworzymy również narzędzia, które pozwolą im zaangażować się w ważne procesy zarządzania powierzonymi nam środkami. To unikatowa na polskim rynku inicjatywa, przez którą chcemy budować zaufanie i zaangażowanie naszych klientów” – powiedział prezes PTE PZU Andrzej Sołdek, cytowany w komunikacie.

Jednym z filarów kampanii będzie prezentowanie konkretnych przykładów inwestycji realizowanych przez spółki, których obligacje lub akcje DFE PZU nabył za pieniądze powierzone mu w zarządzanie przez klientów oszczędzających na IKE lub IKZE. Takie lokowanie środków powinno przynieść wzrost wartości aktywów członków DFE PZU, ale jednocześnie wspiera rozwój polskich firm – z korzyścią dla nich, gospodarki i lokalnych społeczności.

„Wśród pierwszych przykładów inwestycji spółek portfelowych DFE PZU, wykorzystanych również w spocie 'Jestem inwestorem DFE PZU’ promującym kampanię, są m.in.: wybudowane przez Mirbud nowa szkoła podstawowa dla 600 dzieci w Szczęsnem koło Grodziska Mazowieckiego oraz nowy budynek Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ponad 2600 nowych mieszkań oddanych przez Develię w ubiegłym roku, nowe sklepy odzieżowe LPP (660 w ubiegłym roku) oraz markety Dino (147 tylko od początku tego roku)” – wymieniono.

To realne efekty wykorzystania kapitału klientów DFE PZU, które pozytywnie wpływają na nasze wspólne otoczenie – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, lepszych warunków życia, aktywizowanie lokalnych rynków, dodało Towarzystwo.

Drugim filarem kampanii edukacyjnej są udostępnione na stronie PTE PZU ankiety dotyczące głosowań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) tych spółek, których akcje posiada DFE PZU. Jest to sposób na zebranie opinii członków funduszu na temat tego, w jaki sposób powinien on głosować podczas nadchodzących WZA nad istotnymi punktami porządku obrad, dotyczącymi np. podziału zysku spółki, emisji nowych akcji, zmiany statutu, planowanych ważnych transakcji czy udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. Ale głównym celem badania jest unaocznienie uczestnikom funduszu znaczenia prawa głosu związanego z inwestycjami w akcje. Udział w ankiecie daje im szansę zobaczenia bezpośrednio, jakie decyzje są podejmowane podczas walnych zgromadzeń, o jakich sprawach decydują akcjonariusze, podano także.

„Oczywiście ostatecznie to PTE PZU podejmuje decyzje i oddaje głos podczas walnych zgromadzeń spółek, których akcje posiadamy. To na nas, jako profesjonalnych zarządzających powierzonymi nam środkami, spoczywa odpowiedzialność za to, by nasze działania jak najlepiej służyły interesowi członków naszego funduszu. Chcemy jednak przez zaangażowanie klientów w wyrażenie ich opinii na temat spraw głosowanych na WZA uświadomić im wpływ inwestorów na rozwój i działania spółek w które zainwestował fundusz DFE PZU” – wyjaśnił Sołdek.

W pierwszym przeprowadzonym badaniu ankietowym, które trwało od 29 maja do 21 lipca br., jego uczestnicy mieli możliwość wskazania, jak sami zagłosowaliby nad ważnymi uchwałami podczas ZWA takich spółek, jak LPP, Tauron Polska Energia, Benefit Systems czy Orzeł Biały, których akcje są w portfelu DFE PZU (wg stanu na koniec 2024 r.). Kolejne ankiety będą sukcesywnie publikowane przed zbliżającymi się walnymi zgromadzeniami.

DFE PZU to jeden z pierwszych zarejestrowanych w Polsce dobrowolnych funduszy emerytalnych i pierwszy, który rozpoczął działalność operacyjną w 2012 r. W początku 2025 r. przekroczył próg 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews