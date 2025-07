Pure Biologics zawarł z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji (ACRX) umowę inwestycyjną w celu zapewnienia spółce możliwości niezwłocznej spłaty istotnych, wymagalnych zobowiązań spółki oraz likwidacji zaistniałego stanu niewypłacalności spółki, jak również zapewnienia spółce możliwości prowadzenia dalszej działalności, podał Pure Biologics.

„Zgodnie z umową inwestycyjną:

1) w ramach planowanej przez spółkę oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii P1 ACRX zobowiązał się do złożenia: (i) zapisu na 50 akcji serii P1 w wykonaniu przysługującego ACRX prawa poboru Akcji Serii P1 oraz (ii) dodatkowego zapisu na 3 999 950 akcji serii P1 w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy spółki;

2) z chwilą dokonania przez spółkę przydziału akcji serii P1 zawarta pomiędzy spółką a ACRX umowa pożyczki z dnia 20 kwietnia 2023 r. ulegnie zmianie m.in. w ten sposób, że (i) termin do zwrotu przez spółkę pożyczki zostanie przedłużony do dnia 17 lipca 2026 r., (ii) odsetki kapitałowe od pożyczki za okres od dnia jej udzielenia do dnia 29 maja 2025 r. (tj. pierwotnie zastrzeżonego terminu zwrotu pożyczki) zostaną skapitalizowane z kwotą główną pożyczki, a (iii) oprocentowanie pożyczki zostanie od dnia 29 maja 2025 r. podwyższone do 17%;

3) pod warunkiem wykonania przez ACRX zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1) powyżej oraz dokonania przez spółkę przydziału akcji serii P1, w celu zabezpieczenia wierzytelności ACRX z tytułu umowy pożyczki spółka zobowiązana będzie ustanowić na rzecz ACRX zastawy rejestrowe […];

4) ACRX przysługiwać będzie prawo konwersji wierzytelności o zwrot pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki i zapłatę odsetek kapitałowych od tej pożyczki na akcje spółki nowej emisji emitowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłączne do ACRX za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 70% średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji spółki w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie przez ACRX żądania konwersji […]” – czytamy w komunikacie.

W końcu czerwca Pure Biologics złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ stał się niewypłacalny. Jednak – jak wówczas podkreślono – pomimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zarząd poszukuje źródeł finansowania działalności spółki pod postacią emisji akcji.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

