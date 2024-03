Pure Biologics otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) odpowiedzi na wnioski o tzw. fazowania projektów PB004 i PB003G, czyli podział projektów na fazy i możliwość finansowania niezakończonej fazy w kolejnym cyklu finansowania UE, podała spółka. Zgodnie z nimi, PB004 został wybrany do dofinansowania, a PB003G – nie.

„NCBR poinformował spółkę o wybraniu projektu dot. rozwoju cząsteczki PB004 do dofinansowania. W otrzymanej informacji NCBR wskazał, że projekt spełnił wszystkie kryteria oceny. Jednocześnie NCBR nie wybrał projektu dot. rozwoju cząsteczki PB003G do dofinansowania. Spółka planuje odwołać się od powyższej decyzji” – czytamy w komunikacie.

Spółka oczekuje, że podpisanie umowy o dofinansowanie rozwoju projektu PB004 nastąpi do 31 marca 2024 r., dodano.

Przedmiotem umowy będzie dofinansowanie o maksymalnej wartości 4,45 mln zł celem m.in. dokończenia Fazy 0 w projekcie PB004. Środki mają posłużyć do zrealizowania ostatniej płatności w ramach umowy dot. „pierwszego podania u ludzi kandydatów na leki w projektach PB003 i PB004 – tzw. badania klinicznego fazy 0”, wyjaśniono.

Podpisanie umowy oznaczać może ograniczenie potrzeb kapitałowych spółki wskazanych pod koniec lutego w Planach Restrukturyzacji Kosztowej Grupy Pure Biologics. Potrzeby kapitałowe wskazane w Planach, wynikające z kosztów badawczo-rozwojowych w projektach PB004 i PB003G, mają w perspektywie pierwszego półrocza 2024 r. wynieść ok. 7 mln zł. Uzyskanie dofinansowania będącego przedmiotem umowy może oznaczać ograniczenie zewnętrznych potrzeb kapitałowych spółki w tym zakresie o 1 do 2 mln zł, podano także.

„Kluczowym, wskazanym przez NCBR, warunkiem do otrzymania zwrotu środków na podstawie umowy o dofinansowanie będzie zapewnienie wkładu własnego do projektu na poziomie ok. 3,5 mln zł. Spółka planuje zabezpieczyć te środki z kapitałów własnych, bądź źródeł zewnętrznych” – zakończono w informacji.

Informując na początku marca o podjęciu decyzji o planowanym wdrożeniu „Planów Restrukturyzacji Kosztowej Grupy”, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości spółki, Pure Biologics wskazywał, że w punkcie wyjścia spółka będzie kontynuowała rozwój flagowych projektów PB004 i PB003G, dążąc równolegle – zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami – do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej do połowy 2024 r. W dłuższym terminie spółka liczy na pozyskanie finansowania grantowego, które mogłoby pozwolić na odbudowę portfolio projektów wczesnej fazy.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews