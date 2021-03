Pure Biologics w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłonił Instytut Przemysłu Organicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz) jako wykonawcę pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis),podała spółka. Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym.

Celem zaplanowanego przez Pure Biologics pierwszego panelu badania jest wykonanie testów farmakokinetycznych dla modelowego przeciwciała anty-AQP4, podkreślono.

„W toku pierwszego badania planujemy ustalić optymalną dawkę przeciwciała, którą należy podać zwierzętom. Zostanie wyznaczony również m.in. okres półtrwania dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała (anty-AQP4) w krwiobiegu królika. Dalsze etapy badań będą miały na celu poznanie szeregu informacji nt. działania mechanizmu proponowanej terapii pozaustrojowej oraz potwierdzenie jej skuteczności” – powiedział naukowy kierownik projektu PB002 w Pure Biologics Tomasz Bąkowski, cytowany w komunikacie.

PB002 jest pierwszym i najbardziej rozwiniętym projektem spółki w terapii pozaustrojowej opartej o aptamery, znanym także jako AptaPheresis. Pure Biologics w PB002 rozwija celowaną, selektywną aferezę opartą o aptamerowy filtr biomolekularny, która ma pomóc pacjentom cierpiącym na okresowe zaostrzenia (rzuty) w rzadkiej chorobie NMO (neuromyelitis optica), wyjaśniono.

Pomimo, iż choroba NMO zaliczana jest do chorób rzadkich, to według szacunków na całym świecie z jej powodu cierpi ok. 300 000 osób.

Rozpoczęcie kolejnych paneli badań przedklinicznych w projekcie PB002 zaplanowane jest na końcówkę 2021 r. i początek 2022 r., podsumowano.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.

Źródło: ISBnews