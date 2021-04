Spółka PW – z 45-proc. udziałem Grupy BBI Development – zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny dotyczący dalszej realizacji projektu deweloperskiego pn. „Roma Tower”, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, podało BBI Development.

„Spółka współkontrolowana przez emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – dalej: PW, z 45% udziałem grupy emitenta i 55% udziałem strony kościelnej), powołana jako spółka celowa dla realizacji projektu deweloperskiego pn. ‚Roma Tower’, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny wyrażający wolę obu stron (PW oraz inwestora) do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będą warunki wspólnej, dalszej realizacji projektu. Strony listu postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień ewentualnej, przyszłej umowy inwestycyjnej” – czytamy w komunikacie.

W liście uzgodniono m.in. że inwestor przeprowadzi badanie due diligence projektu oraz przewidziano powstanie nowej spółki celowej z udziałem PW i (docelowo) inwestora – Newco; do tej spółki PW wniesie dotychczasową nieruchomość inwestycyjną projektu (według obecnej wartości rynkowej). Kolejne założenia to: dofinansowanie kapitałowe (etapami) Newco przez inwestora, częściowe wycofanie środków na rzecz obecnych wspólników. Docelowy udział każdej ze stron w majątku i w zysku Newco ma w założeniu być proporcjonalny do wielkości wniesionych przez strony wkładów. Przewidywane jest również pozyskanie finansowania dłużnego dla projektu.

W liście zastrzeżono, że uzgodnienie warunków przyszłej, wspólnej realizacji projektu uzależnione będzie od wyników badania due diligence, jak również od uzyskania przez strony stosownych zgód korporacyjnych.

„Strony określiły, iż ich dążeniem jest zawarcie umowy inwestycyjnej najpóźniej do 1 lipca 2021 r. W razie niezawarcia Umowy Inwestycyjnej w tym terminie, każda ze stron będzie uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia listu. Wygaśnięcie listu może także nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku niesatysfakcjonującego Inwestora wyniku badania due diligence” – czytamy dalej.

PW zastrzegła na rzecz inwestora wyłączność w zakresie przedmiotu negocjacji, która obowiązuje od chwili podpisania listu do czasu jego wygaśnięcia lub odmiennego uzgodnienia stron.

BBI Development ocenia, że zawarcie listu jest istotnym etapem realizacji wybranej opcji strategicznej, zmierzającym do znaczącego dokapitalizowania projektu, przyspieszenia jego realizacji i jednocześnie do częściowego upłynnienia udziałów w projekcie posiadanych przez obecnych wspólników, co pozytywnie wpłynie na płynność jego grupy kapitałowej.

Pod koniec lutego br. BBI Development informowało, że spółka PW zdecydowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dla projektu oraz o wyborze opcji polegającej na pozyskaniu dla projektu zewnętrznego inwestora.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

Źródło: ISBnews