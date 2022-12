Polskie Zakłady Lotnicze Mielec – firma należąca do koncernu Lockheed Martin – podpisały kontrakt z Komendą Główną Policji na dostawę dwóch dodatkowych śmigłowców S-70i Black Hawk, podała spółka. Flota śmigłowców Black Hawk w polskiej Policji powiększy się do pięciu maszyn.

„Podpisany dziś kontrakt jest dla nas kolejnym ważnym kamieniem milowym i powodem do wielkiej dumy, tym ważniejszym, że zawierany jest z klientem, który już użytkuje nasze śmigłowce i dziś wraca po kolejne maszyny. To dla nas dowód najwyższego uznania i zaufania do naszych śmigłowców” – powiedział prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki, cytowany w komunikacie.

Obecnie Zarząd Lotnictwa Policji użytkuje trzy śmigłowce S-70i dostarczone przez PZL Mielec w 2018 i 2019 roku. Śmigłowce wykorzystywane są do działań prowadzonych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny „BOA” oraz w ćwiczeniach jednostek podległych MSWiA, jak i służb z nimi współpracujących.

Lockheed Martin od ponad 20 lat jest partnerem polskiej obronności, przemysłu i gospodarki. W ciągu ostatnich 10 lat firma zainwestowała w Polsce 1,8 mld USD. Obecnie jej działalność w kraju zapewnia 6 700 zaawansowanych miejsc pracy w Polsce, z czego 1 700 w PZL Mielec – należącej do Lockheed Martin firmie produkującej samoloty i jednym z przodujących polskich eksporterów sprzętu obronnego, podano też w informacji.

Lockheed Martin Corporation z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland to międzynarodowa firma działająca w obszarze bezpieczeństwa i lotnictwa, zatrudniająca około 114 000 osób na całym świecie.

Źródło: ISBnews