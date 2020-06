Firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) skierowały do polskich władz – zarówno rządu, jak i parlamentu – list otwarty z apelem, by środki ochrony osobistej były produkowane w Polsce przez rodzimych producentów, podał PZPTS.

„Okres pandemii z jednej strony pokazał, jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie. Chodzi m.in. o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe. Z drugiej strony, musimy pamiętać o opakowaniach do żywności, które chronią ją przed dostępem drobnoustrojów, chroniąc przed zakażeniem, a jednocześnie wydłużają okres jej przydatności do spożycia, wspomagając tym samym walkę z marnotrawieniem żywności, co jest plagą naszych czasów. Jednak jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw” – powiedział dyrektor generalny PZPTS Robert Szyman, cytowany w komunikacie.

W liście przedsiębiorcy apelują m.in. o tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo, poinformowano.

„Niniejszym listem chcemy zaapelować do decydentów, że potrzebujemy planu naprawczego, koordynowanego zarówno na poziomie Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Naszym celem jest uniknięcie upadłości, ochrona miejsc pracy, jak również zapewnienie ciągłości produkcji podstawowych towarów. Jako szczegółowe rozwiązania proponujemy:

ułatwienie i wsparcie inwestycji w produkcję środków ochrony osobistej (ŚOI) w Europie w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zmniejszenia zależności od importu z Azji; inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na GOZ w sektorze budowlano-remontowym, co pomoże osiągnąć cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i łagodzenia zmian klimatu; przygotowanie zachęt inwestycyjnych, mających na celu przyspieszenie ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym poprzez stworzenie zachęt do zakupu nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów; wsparcie branży recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, umożliwiającymi im zachowanie płynności finansowej w najtrudniejszym okresie oraz ochronę miejsc pracy. Docelowo rozważenie ulg finansowych dla tego sektora gospodarki tak, aby jego działalność była opłacalna biznesowo; weryfikacja obecnych i przyszłych inicjatyw legislacyjnych, dotyczących tworzyw sztucznych w celu uwzględnienia aspektów higieny i bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych w obliczu ewentualnych przyszłych pandemii; rozważenie zamrożenia wszystkich innych niż istotne inicjatyw regulacyjnych dotyczących tworzyw sztucznych w celu wsparcia ożywienia branż, które już teraz borykają się ze skutkami kryzysu COVID-19″ – czytamy w treści listu.

PZPTS, zrzeszający firmy działające w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, istnieje od 1992 roku, początkowo jako stowarzyszenie, które w 2006 roku stało się członkiem EuPC – Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli. PZPTS jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Źródło: ISBnews