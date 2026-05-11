TFI PZU planuje wprowadzenie kolejnych – nawet trzech – ETF w II półroczu, poinformował wiceprezes Jarosław Leśniczak.

„Ze swojej strony będziemy dokładać wszelkich starań, żeby wspierać ambitne cele powiększania oferty ETF na GPW. Wcześniej był plan 35 ETF na 35-lecie giełdy. Ostatnio w jednym z wywiadów prezes GPW Tomasz Bardziłowski mówił nawet o 50. Poprzeczka idzie więc do góry i staramy się w tym pomóc” – powiedział Leśniczak podczas debiutu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ.

Zaznaczył, że dla TFI PZU ten debiut jest szczególnie ważny, bo jest symbolicznym momentem, który kończy pierwszy etap strategii związanej z obecnością na rynku ETF.

„Wprowadziliśmy trzy ETF na GPW. Pierwszy był na polską giełdę i gospodarkę, kolejny ETF na MSCI World. Jest to jedyny na świecie ETF na tak szeroki indeks z zabezpieczeniem kursu walutowego do PLN. Dzisiaj debiutuje jedyny na świecie z zabezpieczeniem walutowym na złoto ETF PZU Gold. Cena złota wyrażana jest w USD, więc polski inwestor nie musi martwić się o zmienność kursu walutowego. To nie jest na pewno nasze ostatnie słowo. Spotkamy się tutaj po wakacjach. Planujemy wprowadzić do trzech kolejnych ETF w II półroczu” – dodał wiceprezes.

Na rynkach GPW są obecnie notowane 33 produkty ETF, m.in. na akcje globalne, na akcje polskie, ETF tematyczny NATO, czy na Bitcoina.

„Mamy od niedawna też pięć ETP na kryptowaluty i sześć ETF notowanych na Global Connect. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku mieliśmy ponad 2,5 mld zł obrotów na ETF w Warszawie, to jest ponad 150% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Napływy do notowanych na GPW polskich ETF w I kwartale 2026 roku to było ponad 600 mln zł. Widać, że rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Świadomość i zainteresowanie ETF wśród polskich inwestorów rośnie” – wskazał rzecznik GPW Robert Stankiewicz.

TFI PZU to jeden z największych asset managerów w Polsce. Zarządza aktywami o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych, powierzonymi przez ponad milion klientów detalicznych, firmowych i instytucjonalnych. Rodzina funduszy indeksowych inPZU to 22 niskokosztowe strategie (akcyjne, obligacyjne, alternatywne) o lokalnym i globalnym zasięgu. Na koniec 2025 r. zgromadziły one aktywa o wartości 2 mld zł, podano w komunikacie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews