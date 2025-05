Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) został partnerem udziału polskiego, otwartego modelu językowego Bielik.AI w światowym finale konkursu Spotlight AI 2025 w Paryżu, podała spółka. Dzięki wsparciu PZU Bielik.AI ma możliwość zaprezentować się międzynarodowej społeczności AI i uczynić kolejny krok w kierunku projektu o światowym zasięgu, podkreślono. Ubezpieczyciel deklaruje, że wsparcie dla Bielika wpisuje się w jego cel demokratyzacji sztucznej inteligencji.

Konkurs Spotlight AI 2025 odbywa się w ramach międzynarodowej konferencji GOSIM AI, która w dniach 6-7 maja odbywa się w Paryżu. Wydarzenie promuje globalne innowacje w obszarze sztucznej inteligencji i gromadzi czołowych twórców projektów open source z całego świata. Podczas konkursu zostało przedstawionych 10 najlepszych projektów open source na świecie, w tym Bielik.AI – polski model językowy stworzony przez społeczność SpeakLeash we współpracy z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Trening modeli odbywał się z użyciem wyłącznie danych na wolnych licencjach i z naciskiem na jakość języka polskiego, podano.

„Zakwalifikowanie Bielika do 10 najbardziej wpływowych inicjatyw AI w obszarze open source na świecie to ogromne wyróżnienie i dowód na to, że projekt, który rozpoczął się jako lokalny model językowy, może stać się przedsięwzięciem o globalnym zasięgu – wspierającym języki europejskie, budującym międzynarodową społeczność i zyskującym coraz większą rozpoznawalność na świecie. To nie tylko wyróżnienie dla zespołu, lecz także potwierdzenie, że polska technologia AI może konkurować na globalnym poziomie” – powiedział prezes fundacji SpeakLeash i współtwórca Bielik.AI Sebastian Kondracki, cytowany w komunikacie.

PZU deklaruje, że bierze udział w demokratyzacji sztucznej inteligencji – w I kwartale wprowadził asystenta AI dla wszystkich pracowników. Narzędzie wspiera ich w codziennej pracy. Asystent AI nie tylko zwiększa produktywność, ale także sprzyja edukacji pracowników, podnosząc ich umiejętności i świadomość w dziedzinie wykorzystania sztucznej inteligencji w ramach zadań służbowych.

„Dostęp do asystenta AI ma ponad 12 tysięcy pracowników PZU. Obecnie realizujemy liczne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe, ponieważ zależy nam na jak najszerszym budowaniu kompetencji AI wśród naszej kadry. Jako PZU demokratyzujemy sztuczną inteligencję – chcemy, żeby korzyści z jej codziennego użytkowania były dostępne dla jak największego grona odbiorców. Dlatego tym chętniej wspieramy twórców Bielika, który jest otwartym modelem językowym. Bielik.AI jest dowodem na potencjał polskiego AI oraz wyjątkową okazją na to, aby używając rodzimego rozwiązania uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku opartym na razie głównie o rozwiązaniach światowych graczy” – powiedział członek zarządu PZU Życie i dyrektor Grupy PZU ds. IT Michał Kopyt.

Oprócz PZU, partnerami udziału Bielika w konferencji GOSIM AI Paris są Polski Fundusz Rozwoju, Credit Agricole, Google Cloud Poland i Deviniti.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews