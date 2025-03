Zespół Innowacji i AI Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przeprowadził testy 77 rozwiązań zaproponowanych przez startupy, z czego 49 przekazał do wdrożenia w PZU w ramach stworzonego w 2017 r. programu PZU Ready for Startups, podał ubezpieczyciel. Skumulowane korzyści uzyskane przez PZU dzięki temu programowi przekroczyły 200 mln zł.

„Gdy porównamy dane z 2024 i 2021 roku, widać, że europejski rynek insurtech zmaga się z wyraźnym spadkiem aktywności inwestycyjnej, co potwierdza dużo mniejsza liczba transakcji i znaczący spadek zainwestowanego kapitału. Spowolnienie inwestycji to globalne zjawisko, które dotyka wszystkich startupów, również tych spoza sektora insurtech. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba nowych unicornów zmniejszyła się o ponad 85%, co pokazuje, że rynek przeszedł z fazy entuzjazmu, której doświadczyliśmy w 2021 roku, do bardziej ostrożnej. Pomimo ochłodzenia rynku jako PZU nadal dostrzegamy wiele wartościowych i ciekawych projektów, które się na nim rodzą” – powiedział członek zarządu PZU SA, odpowiedzialny m.in. za digitalizację, CRM i innowacje Jan Zimowicz, cytowany w komunikacie.

W ciągu 7 lat działalności Zespołu Innowacji i AI, prowadzącego program PZU Ready for Startups, jego eksperci przeanalizowali ponad 7 tys. pomysłów na nowe rozwiązania w Grupie PZU. 5% z nich, czyli około 350, zostało poddanych szczegółowej weryfikacji, obejmującej m.in. walidację biznesową oraz wykonalność prawną i technologiczną. 77 rozwiązań przeszło pilotaż, z czego 49 zostało przekazanych do wdrożenia w PZU. Dzięki programowi ubezpieczyciel zyskał ponad 200 mln zł (skumulowane korzyści), podano w komunikacie poświęconym raportowi „PZU Ready for Startups. W jaki sposób największy ubezpieczyciel w CEE współpracuje ze start-upami?”.

„Najlepsze innowacje rzadko kiedy powstają na papierze, a dużo częściej są rezultatami działań w duchu 'learning by doing’ oraz świadomego rozwoju prowadzonego na podstawie uzyskiwanych rezultatów. Dlatego staramy się jak najszybciej testować rozwiązania, w które wierzymy. Co warto jednak podkreślić, blisko 40% projektów kończy się na etapie pilotażu. Traktujemy to jako bardzo ważny element budowy kultury innowacyjności w PZU. Dzięki takiemu modelowi jesteśmy w stanie testować ryzykowne projekty, wyciągamy dużo wniosków i nie wdrażamy nic na siłę. Nasze elastyczne podejście umożliwia nam odważne eksperymentowanie” – skomentował dyrektor ds. innowacji i AI w PZU Marcin Kurczab.

Spośród 49 przekazanych do wdrożenia projektów najwięcej – 16 – usprawniło obszar obsługi szkód i świadczeń (niemal 33% projektów). 11 rozwiązań dotyczyło sprzedaży i marketingu, 8 – produktów, a 6 – obsługi klienta. 8 projektów objęło inne obszary działalności PZU.

„PZU poszukuje partnerów do wdrażania innowacji m.in. poprzez udział w programach akceleracyjnych. Na przestrzeni ostatniego roku do akceleratorów, których partnerem jest PZU zgłosiło się blisko 400 startupów, które wskazały największego polskiego ubezpieczyciela jako preferowanego odbiorcę technologii. W ramach akceleratorów PZU testuje obecnie nowe rozwiązania z trzema startupami z obszarów cyberbezpieczeństwa, ubezpieczeń online i konwersacyjnej sztucznej inteligencji. W drugim kwartale ubezpieczyciel zamierza zakończyć te testy i podjąć decyzję o wdrożeniu najlepszych rozwiązań” – zapowiedziano także.

PZU podkreśla, że współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi startupami. W swoim dorobku ubezpieczyciel ma zrealizowane projekty z partnerami z 12 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Danii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Szwecji, Hiszpanii, Kazachstanu czy Niemiec. Przykładem jest współpraca z brytyjską firmą technologiczną, dzięki której PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce i jeden z pierwszych na świecie wdrożył rozwiązanie wykorzystujące AI w obsłudze szkód komunikacyjnych.

„Nowatorskich rozwiązań i inspiracji szukamy na całym świecie, przy czym z oczywistych względów najbardziej preferujemy współpracę z rodzimymi startupami. Polski rynek insurtech pozostaje relatywnie skromny na tle bardziej dojrzałych rynków, natomiast należy zaznaczyć, że dojrzewa w sposób zdrowy, a rozwiązania oferowane przez polskie startupy coraz lepiej wpisują się w nasze oczekiwania i potrzeby” – podkreślił Kurczab.

Wśród kluczowych technologii, które w najbliższym czasie mają potencjał zmienić oblicze sektora ubezpieczeń, PZU wskazuje: generatywną sztuczną inteligencję (GenAI), wizję komputerową (ma ona istotny potencjał optymalizowania procesów związanych m.in. z obsługą szkód, w których ubezpieczyciele przetwarzają bardzo dużą liczbę zdjęć. PZU wdrożył już narzędzia wykorzystujące wizję komputerową i planuje testować oraz wprowadzać kolejne rozwiązania), Internet rzeczy (IoT) oraz hiperpersonlizację (wykorzystanie AI i analityki danych pozwala dostosowywać produkty i procesy ubezpieczeniowe do indywidualnych potrzeb klientów), wymieniono też w materiale.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na GPW, która wchodzi w skład indeksu WIG20. Grupa posiada 42% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32% w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Aktywa pod zarządzanie wynoszą ponad 111 mld zł.

Źródło: ISBnews