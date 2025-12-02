Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził od 1 grudnia na platformie mojaFirma kolejny produkt dla brokerów – samodzielne ofertowanie ubezpieczenia D&O (Directors & Officers), czyli odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek, podała spółka. Ubezpieczenie D&O zostało zaprojektowane przez PZU z myślą o spółkach z przychodami do 100 mln zł, przy sumie gwarancyjnej do 10 mln zł, podano.

D&O zapewnia ochronę w przypadku roszczeń związanych z niewłaściwym pełnieniem obowiązków zarządczych, takich jak brak kontroli nad działaniem spółki, niezłożenie wniosku o upadłość w terminie, błędne decyzje inwestycyjne czy naruszenia przepisów prawa skutkujące karami administracyjnymi. Ochrona obejmuje szeroki katalog osób pełniących funkcje zarządcze – od członków zarządu i rady nadzorczej przez prokurentów i dyrektorów zarządzających po likwidatorów. Spółka jako ubezpieczający również jest objęta ochroną, podano.

„Naszym celem jest maksymalne uproszczenie procesów i udostępnienie brokerom możliwości elastycznego działania. Jednocześnie warto podkreślić, że ubezpieczenie D&O w obecnych realiach gospodarczych zyskuje na znaczeniu, ponieważ chroni członków zarządów, rady nadzorczej i spółki przed skutkami błędów w zarządzaniu. Widzimy potencjał w segmencie mniejszych podmiotów, gdzie to ubezpieczenie nie jest jeszcze tak popularne. Dzięki nowej funkcjonalności, samodzielne przygotowanie oferty może zająć dosłownie kilka minut” – powiedział dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU Jakub Sajkowski, cytowany w komunikacie.

„Cały proces na platformie jest w pełni online, z uproszczoną oceną ryzyka, a system automatycznie generuje warianty oferty w zależności od przychodów i sumy ubezpieczenia. Całość jest szybka, transparentna i dostępna 24/7. Daje brokerom realną możliwość uzyskania oferty ubezpieczenia dla swojego klienta – szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności. Produkt D&O dla segmentu mniejszych spółek, jest również dostępny na platformie Everest, z której korzystają Agenci i Multiagenci, dzięki czemu to ubezpieczenie dostępne jest w każdym kanale dystrybucji” – czytamy dalej w materiale.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews