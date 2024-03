Wyniki Grupy PZU za 2023 rok oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 (po dokonaniu rekalibracji kluczowych mierników w ub.r.) w przypadku 4 z 7 kluczowych celów, podał ubezpieczyciel.

„Grupa PZU weszła w ostatni rok realizacji strategii 'Potencjał i rozwój’ na lata 2021-2024. Wyniki wypracowane w roku 2023 oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 (po dokonaniu rekalibracji kluczowych mierników w ub.r.) w przypadku 4 z 7 kluczowych celów (zysk netto na poziomie 4,3 mld zł, aROE na poziomie 15,5%, wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 200%, kontrybucja banków do wyniku w wysokości 1 mld zł) oraz mocne zbliżenie się do osiągnięcia pozostałych (przychody z ubezpieczeń brutto w wysokości 28 mld zł, przychody filaru zdrowia w wysokości 1,7 mld zł, aktywa pod zarządzaniem w Grupie na poziomie 60 mld zł)” – czytamy w komunikacie.

W 2023 r. przychody z ubezpieczeń wyniosły 26 868 mln zł (+8,6% r/r) – cel na 2024 r. to ponad 28 mld zł; zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej sięgnął 5 766 mln zł (+52,5% r/r) – cel na 2024 r. to 4,3 mld zł; aROE w ub.r. to 22% (+5,7 pkt proc.) – cel na 2024 r. to 15,5%; wskaźnik wypłacalności II sięgnął 230% (b.z.) – cel na 2024 r. to ≥ 200%, wymieniono w prezentacji wynikowej.

„Było to możliwe dzięki konsekwentnym działaniom zgodnym z kierunkami wyznaczonymi w strategii, m.in. rozbudowie ekosystemów (kierowcy, seniora, zdrowia, benefitów) o nowe, unikatowe produkty i usługi, rozwijaniu wszystkich kanałów sprzedaży (w tym platformy samoobsługowej mojePZU, której liczba użytkowników przekroczyła niedawno 4 mln), powiększaniu sieci placówek własnych PZU Zdrowie, rozbudowie oferty TFI PZU w obszarze inwestowania pasywnego, wzmacnianiu pozycji lidera TUW PZUW na rynku ubezpieczeń wzajemnych. Rozwój organiczny w kluczowych dla Grupy PZU segmentach rynku finansowego wspierały przejęcia, jak np. zakup Polskiego Gazu TUW” – czytamy dalej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews