PZU zarejestrowało już ponad 100 szkód komunikacyjnych z OC zgłoszonych przez mStłuczkę, podał ubezpieczyciel. Deklaruje, że dzięki nowej usłudze dostępnej w aplikacji mObywatel wypłaca odszkodowania nawet w kilka godzin od zgłoszenia szkody. Nowe rozwiązanie jest dostępne od 1 września.

„Pierwsze wypłaty trafiły do klientów już 3 września, a średni czas reakcji na potrzeby assistance wynosi 12 minut. […] Od początku roku do końca lipca PZU obsłużył niemal 150 tys. szkód komunikacyjnych OC. mStłuczka ma potencjał, by znacząco zwiększyć wydajność procesu likwidacji szkód” – czytamy w komunikacie.

PZU podkreśla, że nowa usługa „ogromnie ułatwia odnalezienie się poszkodowanemu i sprawcy w mocno stresującej sytuacji, jaką jest kolizja drogowa”.

mStłuczka umożliwia wypełnienie oświadczenia, załączenie zdjęć szkód i wysłanie zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń z aplikacji w smartfonie, posługując się ustandaryzowanym formularzem, gdzie wiele niezbędnych danych jest zaczytywanych wprost z państwowych rejestrów jak PESEL i CEPiK. Wygenerowany plik jest podpisany certyfikatem kwalifikowanym, co zwiększa ochronę interesów poszkodowanego.

Wprowadzenie usługi do mObywatela to efekt pracy Ministerstwa Cyfryzacji ze wsparciem Centralnego Ośrodka Informatyki, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiej Izby Ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeń, w tym PZU. Dzięki zaangażowaniu wymienionych instytucji i firm możliwe było stworzenie nowoczesnego rozwiązania, które integruje dane z wielu źródeł i usprawnia obsługę zdarzeń drogowych, przypomniał ubezpieczyciel.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews