Qair Polska zakłada, że będzie miał 1000 MW mocy z OZE – operacyjnych lub na etapie budowy – do końca 2028 roku, poinformował CEO Remigiusz Nowakowski.

„Osiągnięcie 1000 MW gotowych lub w budowie w 2028 roku to bardzo realny cel. Do 560 MW obecnie pracujących aktywów dojdą także dwa duże, wolnostojące magazyny energii po 100 MW mocy i 400 MWh pojemności każdy, które mają zabezpieczony kontrakt mocowy i których budowa realizowana będzie w 2028 roku” – powiedział Nowakowski podczas konferencji prasowej.

Ponadto Qair Polska poinformował dzisiaj, że zabezpieczył 350 mln zł finansowania z KPO, pokrywającego ok. połowy całej wartości trzech projektów o łącznej mocy 203 MW, z których dwa, o mocy blisko 100 MW (farma wiatrowa w Jenkowie o mocy 18 MW i farma fotowoltaiczna w Wierzbicy o mocy 80 MW) mają zostać oddane do eksploatacji w 2027 r.

Według Nowakowskiego, struktura tych 1000 MW aktywów będzie bliska optymalnej z punktu widzenia profilu produkcji, z ok. 500 MW w fotowoltaice, ok. 300 MW w wietrze i 200 MW w magazynach energii.

„Wydaje się, że jesteśmy już w fazie postsubsydialnej i docelowo 80-100% nowo powstających aktywów OZE będzie objęte umowami PPA, w związku z czym powinniśmy zaniechać dalszych systemów wsparcia na rynku OZE” – dodał.

CEO Qair Polska zaznaczył, że ostatnio spółka rozwija swoje aktywa głównie organicznie.

„Pipeline projektów mamy dużo większy, sięgający 3 GW, ale ich realizacja to perspektywa mniej więcej dziesięcioletnia, do 2035 roku” – podkreślił.

Ujawnił również, że spółka pracuje nad programem zielonych obligacji na polskim rynku, a szczegóły powinny być znane w II półroczu br.

Qair Polska – spółka zależna Grupy Qair – działa na polskim rynku od 2015 roku. Grupa Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej.

