Qair Polska zamierza podwoić posiadane moce produkcyjne w odnawialnych źródłach energii (OZE) do ok. 1 GW w 2027 r., w porównaniu do 508 MW obecnie, poinformował wiceprezes Remigiusz Nowakowski. Docelowo spółka chciałaby mieć ok. 3 GW operacyjnych mocy OZE w 2030 r.

„Do 2027 roku chcemy mieć w Polsce ok. 1 GW mocy z OZE, czyli dwa razy więcej niż obecnie, a do 2030 r. nasze moce powinny wzrosnąć do ok. 3 GW” – powiedział Nowakowski podczas konferencji prasowej.

Obecnie zainstalowane moce Qair Polska wynoszą 508 MW, z czego 260 MW przypada na elektrownie wiatrowe, a pozostała część na projekty fotowoltaiczne.

„Obecnie produkujemy ok. 1 TWh zielonej energii rocznie, a do 2030 r. chcielibyśmy, aby ta produkcja wzrosła do poziomu rzędu 5 TWh” – dodał Nowakowski.

Dodał, że docelowo spółka przewiduje równowagę w strukturze swoich mocy wytwórczych, być może nawet z przewagą wiatru, ale w najbliższych latach oddawane będą głównie moce w fotowoltaice, ze względu na brak nowej ustawy odległościowej.

„Spodziewam się, że w latach 2025-2028 będą to głównie farmy słoneczne. Po wejściu w życie nowej ustawy 10H spodziewamy się 'renesansu’ wiatru, ale ze względu na długi cykl realizacji będą to raczej moce oddawane do eksploatacji w okresie 2030+” – zaznaczył wiceprezes.

Oprócz tego spółka planuje aktywnie realizować magazyny energii. Obecnie rozwija pierwsze dwa projekty tego typu, każdy o mocy 100 MW, przy czym oba mają podpisane 15-letnie kontrakty mocowe.

„Do 2030 roku chcielibyśmy mieć wybudowane magazyny o mocy ok. 500 MW” – zapowiedział Nowakowski.

W jego ocenie, docelowa struktura źródeł produkcyjnych Qair Polska powinna mieć charakter hybrydowy: jak najwięcej wiatru, wspartego fotowoltaiką i magazynami energii.

Obecnie w portfelu spółki znajdują się projekty o mocy ok. 2 GW z wydanymi warunkami przyłączenia.

„Aktywnie działamy także w obszarze akwizycji, szukamy okazji rynkowych, przy czym z racji swojego doświadczenia deweloperskiego możemy też inwestować w projekty na wstępnym etapie rozwoju” – podsumował wiceprezes.

Qair Polska – spółka zależna Grupy Qair – działa na polskim rynku od 2015 roku. Grupa Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej.

