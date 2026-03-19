Qair Polska oficjalnie zakończył proces energatyzacji portfela projektów fotowoltaicznych „Beehive” o łącznej mocy 14,6 MW, podała spółka. Inwestycja obejmuje trzynaście instalacji zlokalizowanych w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim oraz lubelskim.

Energetyzacja portfela projektów „Beehive” stanowi kolejny krok w realizacji strategii Qair w zakresie rozwoju zdecentralizowanej generacji odnawialnej oraz dekarbonizacji krajowego sektora energetycznego. Jego koncepcja, odzwierciedlona w nazwie projektu, oznaczającej z

jęz. angielskiego „ul”, symbolizuje integrację wielu mniejszych źródeł wytwórczych w jeden spójny system, podkreślono.

„Zakończenie procesu inwestycji i energetyzacja portfela projektów fotowoltaicznych 'Beehive’ to kolejny ważny krok w rozwoju naszego portfela projektów OZE oraz przykład skutecznej realizacji rozproszonych instalacji fotowoltaicznych. Obecnie w naszych projektach PV mamy zainstalowanych ponad 296 MW mocy operacyjnej. Dzięki takim inwestycjom jak 'Beehive’ konsekwentnie wzmacniamy rolę Qair jako aktywnego uczestnika krajowej transformacji energetycznej oraz producenta czystej, lokalnie wytwarzanej energii” – powiedział CEO Qair Polska Remigiusz Nowakowski, cytowany w komunikacie.

Qair dysponuje obecnie portfelem projektów OZE (farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy ponad 550 MW, obejmującym łącznie 84 projekty fotowoltaiczne.

Qair Polska – spółka zależna Grupy Qair – działa na polskim rynku od 2015 roku. Grupa Qair jest niezależnym producentem energii odnawialnej.

Źródło: ISBnews