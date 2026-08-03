Qemetica uruchomiła sprzedaż na rynek australijski, gdzie poprzez własną spółkę Qemetica Agricultural Solutions Australia oferuje produkty dla rolnictwa, podała Qemetica. To strategiczny punkt na mapie globalnej ekspansji grupy, który ma szansę stać się przyczółkiem do dalszego rozwoju biznesu agro w regionie Azji i Pacyfiku, podkreślono.

„Biznes agro Qemetiki nabiera rozpędu i coraz śmielej zdobywa kolejne rynki, będąc jednym z motorów międzynarodowego rozwoju całej Grupy. Tylko w 2025 roku z fabryki w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu wysłaliśmy w świat ponad 9 miliardów litrów produktów dla rolnictwa, obsługując najważniejsze globalne rynki – w tym Azję i Amerykę Południową. Jesteśmy już obecni w około 40 krajach, ale patrzymy jeszcze dalej, szerzej i odważniej. Otwieramy teraz nowy rozdział, wchodząc na zupełnie nowy kontynent, gdzie uruchomiliśmy własną spółkę. Australia to dla nas nie tylko nowy rynek, lecz strategiczny ruch dla całej Grupy, który pozwoli nam jeszcze lepiej dywersyfikować przychody: geograficznie, sezonowo i walutowo” – powiedział prezes Kamil Majczak, cytowany w komunikacie.

Australia to jedna z najbogatszych gospodarek świata per capita, oferująca stabilne i sprzyjające otoczenie regulacyjne oraz otwartość na współpracę z nowymi podmiotami, co przekłada się na bardzo atrakcyjne warunki rozwoju sprzedaży. Lokalny rynek środków ochrony roślin w dużej mierze opiera się na uprawach zbóż dobrze znanych z Europy (ok. 40%), ale istotną rolę odgrywają także wysokomarżowe uprawy specjalistyczne, takie jak owoce, warzywa, winogrona czy rośliny strączkowe, w których Qemetica ma również bardzo duże doświadczenie wyniesione z kluczowych dla grupy rynków takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja, podano także.

„Australia to rosnący, duży rynek rolniczy, na którym możemy wykorzystać swoje silne kompetencje w budowaniu długotrwałych relacji z lokalnymi dystrybutorami. Atutem jest też jej położenie na półkuli południowej – odwrócone cykle rolnicze wspierają optymalizację sezonowości i zwiększają efektywność zarządzania sprzedażą. To dla nas nie tylko atrakcyjny kierunek sam w sobie, ale też naturalny hub dla naszej ekspansji na dynamiczne rynki w regionie Azji i Pacyfiku” – wskazał Edgardo Iglesias, Head of Qemetica Agricultural Solutions, należącej do Grupy Qemetica.

„Rozwijając biznes agro globalnie, nie tracimy jednak z oczu Europy, która pozostaje dla nas absolutnie kluczowym rynkiem. Sukcesywnie rozszerzamy naszą obecność na kolejne państwa europejskie, jednocześnie stale poszerzając ofertę nowoczesnych, innowacyjnych produktów. W ostatnim czasie znacząco zwiększyliśmy naszą obecność m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii czy Irlandii i planujemy dalsze wspieranie europejskich rolników i ich konkurencyjności, a tym samym również dynamiczny wzrost w regionie” – dodał.

Qemetica (do czerwca 2024 r. Ciech) to międzynarodowa grupa chemiczna z polskim kapitałem. Jest jednym z największych producentów i dostawców kluczowych surowców chemicznych w Europie, a jej produkty są wykorzystywane w wielu branżach współczesnej gospodarki na wszystkich kontynentach – m.in. w budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, przemyśle oraz produktach codziennego użytku.

Źródło: ISBnews