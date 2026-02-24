Grupa Qemetica oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały partnerstwo strategiczne, podała spółka. Dotyczy ono innowacyjnych technologii chemicznych, które wesprą transformację energetyczną oraz budowę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz i Qemetica będą rozwijać innowacyjne produkty i rozwiązania dla przemysłu, które trafią do globalnych klientów grupy. Współpraca obejmie też technologie podwójnego zastosowania dla obronności.

„W Qemetica chcemy rozwijać i skalować nowe technologie, a do tego potrzebujemy dostępu do eksperckiej wiedzy, często dotyczącej bardzo niszowych rozwiązań. Partnerstwo i połączenie naszych doświadczeń przemysłowych oraz kompetencji biznesowych z ekspertyzą i zasobami Sieci Łukasiewicz pozwolą nam nie tylko prowadzić wspólne badania i wymieniać wiedzą, ale także realizować projekty ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych materiałów i innych nowatorskich pomysłów” – powiedział dyrektor Qemetica Future, nowej jednostki biznesowej, która odpowiada za rozwój innowacji w Grupie Qemetica, Marek Piecyk, cytowany w komunikacie.

Partnerzy skupią się na rozwoju technologii materiałowych, procesów wysokotemperaturowych, nowych linii produkcyjnych oraz rozwiązań energooszczędnych i usprawniających transformację przemysłową. Współpraca obejmie prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie innowacji do produkcji oraz komercjalizację technologii. Celem jest m.in. zwiększenie efektywności zakładów Qemetica i adaptacja przez nie nowych, bardziej zrównoważonych materiałów, podkreślono.

Qemetica Future identyfikuje, rozwija i komercjalizuje technologie oraz modele biznesowe wykraczające poza tradycyjne portfolio firmy (m.in. szkło, krzemiany, krzemionkę i sodę). Jej celem jest budowanie nowych segmentów rynku i odpowiadanie na pojawiające się luki technologiczne. Zespół w ramach nowej jednostki współpracuje z centrami B+R, instytutami badawczymi, startupami i funduszami inwestycyjnymi, analizując trendy, firmy i rozwiązania, które mogą stać się impulsem dla dalszego rozwoju grupy.

„Dzięki partnerstwu strategicznemu 22 instytuty Sieci mogą zaoferować grupie Qemetica nie tylko już gotowe technologie, ale też planować badania rozwojowe z myślą o konkretnych potrzebach produkcyjnych” – dodał prezes Centrum Łukasiewicz Hubert Cichocki.

Qemetica (do czerwca 2024 r. Ciech) to grupa chemiczna, jeden z największych producentów sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największy producentem soli warzonej w Polsce, jeden z największych dostawców krzemianów sodu w Europie, największy polski producent środków ochrony roślin oraz wiodący w Polsce producent pianek poliuretanowych.

Źródło: ISBnews