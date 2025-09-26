QNA Technology chce zostać światowym liderem w rozwoju i produkcji nanomateriałów nieorganicznych, poinformował ISBtech prezes Artur Podhorodecki.

„Spółka w pierwszej kolejności chce się rozwijać horyzontalnie. Chcemy zostać światowym liderem w rozwoju i produkcji nanomateriałów nieorganicznych. Obecnie posiadamy w ofercie półprzewodnikowe niebieskie kropki kwantowe dla zastosowań w wyświetlaczach o bardzo wysokiej jakości. Jest to materiał dostosowywany do potrzeb klientów z tej branży” – powiedział Podhorodecki w rozmowie z ISBtech.

Dodał, że równolegle spółka prowadzi prace rozpoznawcze dotyczące stosowalności niebieskich kropek oraz tuszów i fotorezystu na bazie niebieskich kropek kwantowych na innych polach aplikacyjnych – w diagnostyce medycznej, optycznej komunikacji, mikrofotonice, zabezpieczeniach antypodróbkowych czy fotowoltaice.

„Przygotowujemy się też do rozpoczęcia zaawansowanych prac nad kolejnym nanomateriałem, przeznaczonym również dla branży wyświetlaczy. Celem jest przyspieszenie wdrożenia naszych niebieskich kropek kwantowych w branży wyświetlaczy – szczególnie u klientów mniej doświadczonych w tej technologii. W szczególności ma to zapewnić większą żywotność wyświetlacza poprzez dopasowanie naszych kropek do jego pozostałych warstw” – wskazał prezes.

Rynek niebieskich kropek kwantowych szacowany jest na ponad 1 mld USD rocznie.

QNA Technology dąży do zawarcia JDA lub porozumienia o podobnym znaczeniu z jednym z partnerów strategicznych, którzy testują niebieskie quantum dots, zaznaczył prezes spółki. W jego ocenie JDA spowoduje znaczne zwiększenie dynamiki pracy z partnerem i stopniowo będzie generować większe zapotrzebowanie na kropki kwantowe m.in. w związku z testami technologicznymi poprzedzającymi uruchomienie produkcji pilotażowej.

„Współpracujemy z producentami wyświetlaczy, którzy testują nasze kropki, by osiągnąć określone parametry urządzeń końcowych. Gdy to się stanie, kolejnym krokiem milowym będzie podpisanie JDA. Takie porozumienie może oznaczać zwiększone obłożenie linii produkcyjnej, przy czym nie musi być jednoznaczne z uruchomieniem regularnej sprzedaży” – zastrzegł Podhorodecki.

Jak wskazał, linia pilotażowa powstała, by móc potwierdzić zdolność do skalowania technologii niebieskich kropek kwantowych, redukując jedno z największych ryzyk w tej branży.

„Pozwoliła nam ustalić, po ile, w jakich ilościach i na kiedy możemy dostarczyć materiał, dając szansę na prowadzenie merytorycznych rozmów z klientami. Tym samym dokonaliśmy wizerunkowej transformacji ze startupu do małej firmy technologicznej, co znacząco poprawiło naszą wiarygodność podczas rozmów z potencjalnymi klientami. Odtąd możemy być rozpatrywani nie tylko jako dawca know-how, ale także realny dostawca materiału. Dodatkowo budując linię, musieliśmy zastosować pewne uproszczenia w procesie, co finalnie pomogło nam również obniżyć koszt produkcji kropek. Dzięki linii wiemy, że mamy gotowość bojową do przyjęcia zamówień w ilościach pozwalających obsłużyć pilotażową linię produkcji wyświetlaczy na poziomie Gen4.5, tj. kilkaset tysięcy telewizorów 55″ rocznie” – zaznaczył prezes.

QNA Technology to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2023 r., a w 2025 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews