Zarząd QNA Technology ocenia, że Europie brakuje spójnej, racjonalnej i sprytnej wizji rozwoju innowacji, opartej na długoterminowym myśleniu, a np. niebieskie kropki kwantowe mogłyby stać się materiałem z UE o znaczeniu strategicznym. Są bowiem dedykowane do nowej technologii wytwarzania wyświetlaczy QDEL z szansą na zmianę sytuacji w globalnej branży wyświetlaczy, gdzie dziś dominuje Azja, ocenił w rozmowie z ISBtech prezes QNA Technology Artur Podhorodecki.

„Europie brakuje dziś spójnej, racjonalnej i sprytnej wizji rozwoju innowacji, opartej na długoterminowym, strategicznym myśleniu odwołującym się do faktów i danych w celu zabezpieczenia swojej pozycji w przyszłości. Zbyt łatwo ulegamy światowym trendom, do których realizacji nie mamy zasobów, przez co nie dostrzegamy tego, co mamy u siebie i co po doinwestowaniu, na jakie nas stać, może stanowić o naszej przewadze” – powiedział Podhorodecki w rozmowie z ISBtech.

Czasami ważne jest posiadanie nie tyle samej technologii, co argumentów w negocjacjach pozwalających zabezpieczyć sobie dostęp do takiej technologii, zaznaczył.

„Kartą przetargową może być wtedy dostęp do surowców lub materiałów. To materiały znajdują się na początku łańcucha wartości każdej innowacyjnej technologii. Dostęp do nowych materiałów to możliwość tworzenia nowych technologii oraz silne argumenty w rozmowach z dostawcami zaawansowanych technologii. Niebieskie kropki kwantowe są właśnie takim materiałem o znaczeniu strategicznym, bez nich produkcja nowych wyświetlaczy QDEL po prostu nie jest możliwa. Rozwijają go na świecie obecnie jedynie trzy firmy – włączając QNA. Stwarza to ogromne możliwości” – stwierdził prezes.

Podkreślił, że technologia QDEL w zakresie capexu (kosztu budowy linii technologicznych) jest znacznie tańsza niż wszystkie inne do tej pory stosowane przez branżę wyświetlaczy, szczególnie w wariancie drukowania.

„To oznacza, że geograficzny układ sił w tym zakresie w przyszłości może się zmienić. Do tej pory podejścia do rynku wyświetlaczy nie zrobiły np. USA czy kraje europejskie, bo próg wejścia wynosił miliardy dolarów. W przypadku technologii QDEL mówimy o znacznie mniejszych budżetach i są to kwoty, które rządy niektórych krajów czy prywatne organizacje mogą udźwignąć” – podsumował Podhorodecki.

QNA Technology to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2023 r., a w 2025 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews