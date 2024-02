QNA Technology podpisało niewyłączną umowę dystrybucyjną z firmą New Metals & Chemicals Corporation z siedzibą w Japonii, podała spółka.

Zgodnie z zawartą umową, dystrybutor zobowiązuje się do sprzedaży na terenie Japonii materiałów QNA Technology do zastosowań w obszarze fotoluminescencji i elektroluminescencji oraz będzie zajmował się logistyką dostaw. Do zobowiązań dystrybutora należeć będzie także poszukiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie relacji z obecnymi klientami oraz partnerami spółki, podkreślono.

„Nasza wstępna współpraca z New Metals & Chemicals Corporation z Japonii rozpoczęła się w IV kwartale ubiegłego roku. Za ich pośrednictwem sprzedaliśmy już niebieskie kropki kwantowe w postaci koloidalnego roztworu do jednego z naszych japońskich klientów. Podpisanie umowy dystrybucyjnej daje nam szereg korzyści, ponieważ pełne wsparcie lokalnego dystrybutora otwiera nam szerszy dostęp do rynku japońskiego i w konsekwencji możliwość rozpoczęcia procesów walidacyjnych z kolejnymi partnerami z branży wyświetlaczy oraz usprawnienie procesów logistycznych z firmami, z którymi obecnie współpracujemy. Konsekwentnie będziemy zmierzać do pozyskania kolejnych klientów z rynku japońskiego i współpraca z doświadczonym dystrybutorem bardzo nam w osiągnięciu tego celu pomoże” – powiedział członek zarządu, CFO QNA Technology Maciej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

QNA Technology w ramach swojego modelu komercjalizacji buduje sieć lokalnych przedstawicieli (Local Business Representatives) wspartych działalnością dystrybutorów, którzy mają na celu wsparcie w procesie pozyskiwania klientów oraz budowania marki na rynkach lokalnych oraz zapewnienie sprawnej logistyki. Spółka posiada obecnie przedstawicieli działających na Tajwanie, w USA i Japonii. W planach jest pozyskanie przedstawicieli działających na rynkach w Chinach i Korei Płd. oraz wsparcie ich kolejnymi dystrybutorami.

QNA Technology technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od grudnia 2023 r.

Źródło: ISBnews