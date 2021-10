Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) liczy na powrót do 4-4,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy (wobec 3,94 mld zł na koniec września), poinformował prezes Sebastian Buczek. Quercus liczy na „bardzo solidny wynikowo” IV kwartał tego roku i chciałby kontynuować buy-back w przyszłym roku.

„Jeżeli chodzi o rozwój biznesu, to bieżący rok jest dla nas udany. Aktywa wzrosły nam w tym roku do blisko 4 mld zł, o 37% od początku roku. Odbudowujemy się po roku 2018. Ten proces trwa od 2019 r.” – powiedział Buczek podczas konferencji prasowej online.

„Oczywiście, pewnie należy liczyć się z tym – zarówno cała branża, jak i my również, że ten dość dynamiczny wzrost aktywów, który miał miejsce od maja 2020 r. będzie nieco zwalniać. Ale mamy nadzieję, że nadal aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce będą rosnąć. Naszym celem na najbliższych kilka-kilkanaście miesięcy jest powrót do tych odczytów historycznie wysokich, czyli 4-4,5 mld zł” – dodał.

Podkreślił, że cel długoterminowy spółki w zakresie 500 mln zł rocznej sprzedaży netto nie zmienia się.

„Po pierwszych trzech kwartałach tego roku sytuacja wygląda lepiej od naszych założeń. Po tych pierwszych trzech kwartałach pozyskaliśmy ponad 900 mln zł. Jest to wynik bardzo dobry, na taki po cichu liczyliśmy na początku tego roku. Ale rok się jeszcze nie skończył, jeszcze powalczymy przez te najbliższe 2,5 miesiąca” – powiedział prezes.

Podkreślił, że napływ do funduszy Quercus TFI jest widoczny od maja 2020 r., choć notowane są wahania od „lekkiego minusa” do nawet 200 mln zł w najlepszych miesiącach. Jak wyjaśnił, jest to związane w pewnej mierze też z przepływami środków od klientów instytucjonalnych.

„Pozostajemy optymistycznie nastawieni co do zarówno samego czwartego kwartału, jak i naszych perspektyw rozwojowych w roku 2022, szczególnie, że mamy nadzieję, iż nasza grupa kapitałowa ulegnie powiększeniu” – dodał Buczek.

Podtrzymał też, że w przypadku braku celów inwestycyjnych nawet do 100% zysku może trafiać do akcjonariuszy w formie buy-back’u lub dywidendy. W lipcu br. spółka przeprowadziła skup 1,88 mln akcji po 9,5 zł o łącznej wartości 17,9 mln zł (liczba akcji spadnie do 58,83 mln).

„W przyszłym roku, jeżeli nic innego się nie zadzieje, chcielibyśmy tę politykę kontynuować” – zadeklarował prezes.

Od III kw. br. Quercus publikuje wyniki skonsolidowane, co – jak wyjaśnił Buczek – związane jest z tym, że w III kw. br. nastąpiło dokapitalizowanie spółki-córki Quercus Agent Transferowy sp. z o.o. kwotą 20 mln zł.

„Te środki czekają, aż zostaną wykorzystane do nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion. To spowodowało, że musieliśmy przejść z jednostkowych na skonsolidowane sprawozdanie i teraz przy nim pozostaniemy” – wskazał.

Wyjaśnił, że obecnie spółka musi rozpoznawać przychody bez premii inwestycyjnej, natomiast wynagrodzenie dystrybutorów znalazły się w pozycji koszty dystrybucji. Wcześniej obie pozycje były pokazywane w przychodach.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews