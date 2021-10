Napływ środków do sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) może sięgnąć w tym roku 20 mld zł, choć oczekiwania w pierwszych miesiącach br. opiewały nawet na kwotę 30-40 mld zł, uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

„W tym roku zaczęło się na rynku bardzo mocno – w styczniu i lutym sprzedaż netto dochodziła do prawie 5 mld zł. Później sytuacja była nadal pozytywna, ale nie tak, jak liczyliśmy. Cały bieżący rok branża zamknie pewnie napływem środków gdzieś na poziomie 20 mld zł. To nie jest nominalnie zły wynik, ale apetyt po tych dwóch pierwszych miesiącach był pewnie na 30-40 mld zł. Sytuacja na rynku obligacji skarbowych w ostatnich miesiącach miała pewnie wpływ na zachowania inwestorów, bo widać, że z dużym dystansem część osób patrzy na tegoroczne wyniki funduszy dłużnych” – powiedział Buczek podczas konferencji prasowej online.

„Możemy powiedzieć, że cały bieżący rok jest dla branży dość udany. Większość strategii przynosi klientom pozytywne stopy zwrotu, w niektórych przypadkach są to stopy zwrotu dwucyfrowe, co moim zdaniem powinno procentować dalszym zainteresowaniem funduszami inwestycyjnymi” – dodał.

Przypomniał, że jesteśmy po pierwszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącej podwyżek stóp (o 40 pb w przypadku stopy referencyjnej, do 0,5%). Z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że wystąpią kolejne ruchy i pytanie pozostaje otwarte, na jakim poziomie RPP zakończy proces dostosowywania swojej polityki do realiów, charakteryzujących się wysoką inflacją.

„Jest szansa na realizację takiego scenariusza, w którym gros przeceny na rynku obligacji odbędzie się do końca bieżącego roku i że w roku 2022 performance funduszy obligacji dzięki temu znowu będzie pozytywny, niekoniecznie w samym pierwszym kwartale. Ale patrząc przez pryzmat całego 2022 roku wydaje się, że może to być rok zdecydowanie lepszy dla funduszy obligacji niż rok 2021, który będzie rokiem ze spadkami i to prawdopodobnie kilkuprocentowymi w przypadku funduszy obligacji skarbowych w Polsce” – podsumował.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews