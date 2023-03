Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na koncentrację R.Power i spółki celowej utworzonej przez Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund SICAV-RAIF, 3SIIF), podał R.Power. Był to warunek zawieszający do dalszej realizacji transakcji, polegającej na nabyciu mniejszościowego pakietu akcji spółki przez spółkę celową utworzoną przez fundusz 3SIIF. W zamian 3SIIF zainwestuje 150 mln euro w spółkę, z możliwością dalszego zwiększenia inwestycji do łącznie 250 mln euro.

„Środki z objęcia nowych akcji zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację kolejnych faz rozwoju Grupy R.Power w Polsce oraz na rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy” – czytamy w komunikacie.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach: transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego inwestorom. Za inwestycje Funduszu odpowiadają profesjonalne i niezależne podmioty.

Źródło: ISBnews