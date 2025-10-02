R.Power uruchomił swój pierwszy operacyjny system magazynowania energii w Polsce w miejscowości Nehrybka w pobliżu Przemyśla, podała spółka. Jest to pierwsza hybrydowa instalacja firmy, łącząca farmę fotowoltaiczną z magazynem energii.

Instalacja będzie świadczyć szeroki zakres usług dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Poza arbitrażem hurtowym na rynkach dnia następnego i rynku bieżącym, będzie w stanie dostarczać usługi pomocnicze, takie jak: regulacja częstotliwości (FCR), przywracanie częstotliwości (aFRR) oraz rezerwa mocy. System będzie również wspierał stabilność lokalnej sieci elektroenergetycznej, oferując regulację napięcia, kompensację mocy biernej oraz inne usługi dla operatorów sieci dystrybucyjnej. Dzięki tej elastyczności instalacja zwiększy bezpieczeństwo dostaw, umożliwi większy udział OZE i pomoże w bilansowaniu coraz bardziej dynamicznego systemu energetycznego, wyjaśniono w komunikacie.

„To bardzo ważny projekt dla R.Power – nasz pierwszy operacyjny system bateryjny w Polsce i jednocześnie pilotaż, który potwierdza nasze kompetencje w zakresie magazynowania energii. Teraz przechodzimy do realizacji serii znacznie większych projektów, które w istotny sposób zwiększą elastyczność sieci i wesprą transformację energetyczną w Polsce i Europie” – powiedział prezes i założyciel R.Power Przemek Pięta, cytowany w materiale.

Obiekt jest bezpośrednio zintegrowany z farmą fotowoltaiczną, co czyni go pierwszą instalacją hybrydową PV + BESS R.Power. Projekt ma charakter w pełni komercyjny – działa bez żadnych dotacji ani wsparcia publicznego – i już świadczy usługi rynkowe, w tym arbitraż hurtowy czy wsparcie stabilności systemu elektroenergetycznego. Za realizację inwestycji odpowiadała firma NOMAD Electric, pełniąca rolę generalnego wykonawcy (EPC – Engineering, Procurement and Construction), podano także.

W Polsce R.Power przygotowuje obecnie realizację portfela średnioterminowych projektów BESS, obejmującego duże instalacje w takich lokalizacjach jak: Herby (10 MWh), Jedwabno (300 MWh), Tursko Wielkie (1 000 MWh) i Gdańsk (1 000 MWh). Poza Polską firma rozwija również projekt Scornicesti w Rumunii (254 MWh). Łącznie te inwestycje obejmują kilkaset megawatów i gigawatogodzin nowej mocy magazynowej, co plasuje R.Power w czołówce firm rozwijających hybrydowe i autonomiczne systemy magazynowania energii w Europie Środkowo-Wschodniej, przekazano dalej.

R.Power jest producentem energii odnawialnej w Polsce, rozwijającym swoją działalność także w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Niemczech. Specjalizuje się w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, magazynów energii (BESS) oraz projektów wiatrowych.

Źródło: ISBnews