Grupa R22 nie zastanawia się aktualnie nad przejęciami, za to chce skupić się na rozwoju MailerLite i cyber_Folks w tym roku, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy bez skupu akcji.

„Aktualnie nie skupiamy się na przejęciach. W wielu spółkach wyceny się znormalizowały, jednak nie jest to jeszcze poziom, który skłania do przejęć. Obserwujemy rynek i jeśli wyceny zbliżą się do rozsądnego poziomu, to będziemy zastanawiać się nad akwizycjami. Jednak póki co nic takiego się nie dzieje” – powiedział Dwernicki podczas webinaru Strefy Inwestorów.

Dodał, że powodem takiego stanowiska jest też chęć organizacyjnego rozwoju MailerLite i cyber_Folks.

„To nasze dwa główne segmenty, które pochłaniają nas operacyjnie. Mocno skupiamy się na rozwoju produktów, potrzebujemy zaczerpnąć oddech, by móc potem działać jeszcze aktywniej. Ten rok jest czasem rozwoju segmentów cyber_Folks i CPaaS. Rozwój marek wymaga zaangażowania. Dużym celem na 2023 rok jest zmigrowanie wszystkich marek w Rumunii do marki cyber_Folks do końca 2023 roku. Widzimy jak dobrze to zadziałało w Polsce, połączenie usług do jednej spowodowało wzrost nowych klientów i rozpoznawalność. Podobnego efektu spodziewamy się w Rumunii” – dodał prezes R22.

Przypomniał, że grupa osiągnęła ponad 100 mln EBITDA w 2022 roku, „co jest przekroczeniem psychologicznej bariery”.

„Było to naszym ważnym celem, który osiągnęliśmy przez wzrost organiczny, zwłaszcza przez przejęcie MailerLite. W tej chwili MailerLite pozyskuje nawet 3,5 tys. nowych klientów miesięcznie przy wyższym cenniku. Co więcej MailerLite rośnie w tempie ok. 40%, z marżą EBITDA ok. 25%” – wskazał Dwernicki.

Ocenił, że spowolnienie gospodarcze nie wpływa na odpływ klientów.

„Zastanowiłbym się, czy w ogóle mamy w Polsce jakieś realne spowolnienie gospodarcze. Szczególnie sektor technologiczny notuje spore wzrosty, pewnie gorzej wygląda sytuacja w tradycyjnych branżach, typu budownictwo. Jeśli patrzymy na rozwój naszych spółek, to stale notujemy kolejny wzrost klientów” – stwierdził prezes.

Robert Stasik, wiceprezes R22, dodał że zgodnie z polityką dywidendową grupa zakłada, że dywidenda będzie wyższa.

„My jako zarząd będziemy w tym roku rekomendować wypłatę dywidendy. W tym roku planujemy tylko dywidendę, bez formuły skupu akcji własnych, z której skorzystaliśmy w tamtym roku” – wskazał Stasik.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews