Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego podjęła uchwałę o odwołaniu z zarządu Marka Radzikowskiego odpowiadającego za obszar operacji oraz za obszar bankowości międzynarodowej, podał bank. PKO BP ogłosi dwa odrębne postępowania kwalifikacyjne na wiceprezesów, a do czasu rozstrzygnięcia postępowań nadzór nad obszarem operacji będzie sprawował wiceprezes Michał Sobolewski, zaś nad obszarem bankowości międzynarodowej wiceprezes Krzysztof Dresler.

„Marek Radzikowski odpowiadał za obszary operacji oraz bankowości międzynarodowej. Bank dziękuje Markowi Radzikowskiemu za pracę na rzecz strategii i wkład w rozwój tych obszarów. W związku ze zmianą ogłoszone zostaną dwa odrębne postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnych odpowiednio za obszar operacji oraz za obszar bankowości międzynarodowej. Podział dotychczasowego zakresu odpowiedzialności na dwa stanowiska ma na celu dalsze wzmocnienie zarządzania tymi obszarami” – czytamy w komunikacie.

„Decyzja nie wpływa na bieżące funkcjonowanie PKO Banku Polskiego ani realizację jego strategicznych celów. Do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych nadzór nad obszarem operacji będzie sprawował Michał Sobolewski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego obecnie nadzorujący obszar administracji, a nad obszarem bankowości międzynarodowej – Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego obecnie nadzorujący obszar finansów i rachunkowości” – podano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews