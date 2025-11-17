Rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji złożyła do sędziego – komisarza wniosek o przedłużenie terminów na wyrażenie opinii w sprawie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, podała spółka. Rada wskazała 31 stycznia 2026 r. jako termin, do którego jej członkowie będą mogli dokładnie przeanalizować przedstawione przez spółkę oraz zarządcę dokumenty, a tym samym sformułować ostateczną oraz uzasadnioną opinię, podała spółka.

Na początku października PKP Cargo informowało, że nie identyfikuje ryzyka braku akceptacji planu restrukturyzacji przez radę wierzycieli i spodziewa się, że zostanie zatwierdzony w tym roku. Czas na wydanie opinii mijał 15 listopada.

30 czerwca br. złożony został plan restrukturyzacyjny PKP Cargo, który przewiduje wdrożenie szeregu środków mających na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Wdrożenie kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych obejmuje okres od lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews