Radpol zakłada, że opublikuje nową strategię na początku 2022 r., poinformowała prezes Anna Kułach.

„Nowa strategia powinna objąć już 2022 r., więc początek przyszłego roku to czas, kiedy chciałabym opublikować nową strategię” – powiedziała Kułach podczas telekonferencji.

Wskazała też, że w sprawozdaniu za 2021 r. znajdzie się podsumowanie realizacji obecnej strategii, która obejmuje lata 2018-2021.

W nowej strategii spółka planuje opisać obszary takie, jak środowisko, przemysł i kwestie nowych produktów na rynkach.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews