Radpol planuje ok. 12 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2021 r., poinformowała prezes Anna Kułach.

„Zaplanowaliśmy 12 mln zł, przy czym zmiany rynkowe mogą tę kwotę zwiększyć lub obniżyć. W tym jest kwota przeznaczona na nową linię produkcyjną, która kosztuje 1 mln euro” – powiedziała Kułach podczas telekonferencji.

Jej zdaniem, regularne, „zdrowe” nakłady inwestycyjne w spółce powinny wynosić 6-7 mln zł rocznie, czyli mniej więcej w wysokości amortyzacji.

„To jest zapewnienie odtworzenia linii produkcyjnych, jak również modernizacja w związku ze zmieniającą się sytuacją technologiczną” – dodała prezes.

Jak podano w raporcie rocznym, w 2020 r. Radpol zainwestował w majątek trwały 4,7 mln zł, tj. kwotę porównywalną do roku 2019.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews