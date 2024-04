Raen podpisał z hiszpańską Grupo Cobra umowę JV na wspólną realizację projektu fotowoltaicznego o mocy ponad 150 MW w województwie zachodniopomorskim, podała spółka. W I etapie Raen będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu do etapu gotowości do budowy (RTB), a następnie będzie mógł uczestniczyć w budowie i zarządzaniu farmą z 20-proc. udziałem.

„Umowa join venture z hiszpańską Grupo Cobra, jednym z liderów branży OZE na świecie, to ważny krok w rozwoju Raen. Umowa dotyczy farmy PV o mocy ponad 150 MW. Oprócz klasycznego przygotowania projektu do fazy budowy, na kolejnym etapie będziemy mogli partycypować w jego konstrukcji, a następnie czerpać korzyści z funkcjonowania instalacji. Wpisuje się to w naszą strategię rozszerzenia zakresu działania i stania się niezależnym producentem energii” – powiedział prezes Adam Guz, cytowany w komunikacie.

Współpraca z Grupo Cobra opiera się na dwóch elementach. Umowie JV na mocy której Raen staje się 20% udziałowcem projektu rozwoju farmy fotowoltaicznej w gminie Dobra w województwie zachodniopomorskim. Raen, na mocy osobnej umowy o świadczenie usług deweloperskich (DSA) będzie również odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na realizację projektu, w tym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i pozwolenia na budowę. Ten etap prac może zająć 2-3 lata i będzie podzielony na kamienie milowe po osiągnięciu których Raen będzie otrzymywać wynagrodzenie, wyjaśniono.

Grupa Raen posiada podpisane listy intencyjne i umowy na przygotowanie projektów PV do etapu budowy (RTB) z kilkoma dużymi międzynarodowymi podmiotami, takimi jak Goldbeck Solar z Niemiec, Canadian Solar z Kanady, Golden Peaks Capital Group z Szwajcarii. Obecnie w trakcie realizacji są już projekty dla francuskiej grupy Engie oraz METKA na 1,45 GW, z których Raen pozyskuje już przychody związane z realizacją kamieni milowych, przypomniała spółka.

Hiszpańska Grupo Cobra jest globalnym podmiotem działającym w branży inżynieryjno-budowlanej, zajmującym się realizacją inwestycji w OZE oraz w szeroko pojętą infrastrukturę. Grupa jest obecna w 45 krajach oraz zatrudnia ponad 18 700 osób na całym świecie.

Raen (dawniej PunkPirates) jest firmą z sektora odnawialnych źródeł energii, która pełni rolę platformy łączącej kapitał pochodzący od zagranicznych inwestorów z realizacją projektów OZE w Polsce. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews