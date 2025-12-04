Raen zakończył przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego podjął decyzję, że dalsza działalność spółki będzie koncentrować się na świadczeniu usług finansowania dla podmiotów z sektora obronnego, obejmujących finansowanie produkcji, inwestycji technologicznych oraz realizacji kontraktów, podała spółka. Działalność ta będzie realizowana w modelu operatora finansowego.

W sierpniu br. Raen podjął decyzję o stopniowym wycofaniu się z działalności w sektorze OZE.

Z kolei 24 listopada br. walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu, obejmującą m.in. zmianę przedmiotu działalności oraz zmianę firmy spółki na Grupa Virtus.

„W ramach przeglądu zarząd potwierdził zasadność nawiązania współpracy z funduszami kapitałowymi w zakresie wspólnej realizacji projektów finansowania. Emitent prowadzi działania mające na celu zawarcie odpowiednich porozumień z tymi podmiotami.

W ocenie zarządu przyjęty model pozwala Emitentowi wykorzystać rosnące zapotrzebowanie rynku na finansowanie projektów z sektora obronnego, zapewniając jednocześnie przewidywalne i powtarzalne źródła przychodów. W efekcie dokonanej analizy zarząd uważa, że zmiana przedmiotu działalności emitenta jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji spółki i może przyczynić się zarówno do zwiększenia wartości emitenta, jak i wzrostu wartości akcji emitenta” – czytamy w komunikacie.

Działalność spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o sukcesywnie pozyskiwane licencje, uprawnienia, certyfikaty i świadectwa wymagane dla podmiotów współpracujących z sektorem obronnym. Obejmują one m.in. normy zarządzania jakością (AQAP, ISO 9001), bezpieczeństwa informacji i przemysłowego (WSK, ISO 27001), przeciwdziałania korupcji (ISO 37001) oraz identyfikacji w systemach NATO/EU (NCAGE). Uzyskanie i utrzymywanie tych dokumentów umożliwia realizację projektów o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa oraz współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi z sektora obronnego, wymieniono.



Wczoraj rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Romana Rachalewskiego, któremu powierzyła funkcję prezesa zarządu. Nowy zarząd jest w trakcie opracowywania strategii rozwoju, która zostanie przedstawiona i zatwierdzona w najbliższych tygodniach, zapowiedziano również.

Grupa Virtus (wcześniej Raen, a dawniej PunkPirates) koncentruje się na świadczeniu usług finansowania dla podmiotów z sektora obronnego, obejmujących finansowanie produkcji, inwestycji technologicznych oraz realizacji kontraktów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews