Alternatywnym scenariuszem dla Rafako jest obecnie wejście państwa do procesu inwestorskiego w spółce, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

„Komercyjny proces inwestycyjny zakończył się w zasadzie niepowodzeniem. Nie widzę przesłanek, że w tym procesie nastąpi jakiś przełom, choć nie można tego wykluczyć. Potrzebujemy szukać alternatywnych rozwiązań. To np. skierowanie apelu do państwa, czy jest zainteresowane wejściem w ten proces inwestorski. Państwo powinno zainterweniować, by uniknąć strat” – powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej.

Według niego, ten alternatywny scenariusz pozwoli przetrwać spółce i realizować dalej kontrakt w Jaworznie.

Poinformował także, że jest prawdą, iż Rafako zwracało się do Taurona z propozycją wejścia do procesu inwestorskiego, ale nie otrzymało informacji zwrotnej.

Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały dziś Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku. Wykonawca zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia dla pracowników.

Rafako podało też dziś, że doradca w procesie pozyskania inwestora ocenia, iż szanse powodzenia procesu inwestorskiego Rafako są niewielkie i rekomenduje rozpoczęcie działań alternatywnych. W związku z tym zarząd Rafako rozpoczął takie analizy.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews