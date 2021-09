Doradca Rafako w procesie pozyskania inwestora ocenia, że szanse powodzenia procesu inwestorskiego są niewielkie i rekomenduje rozpoczęcie działań alternatywnych, podała spółka. W związku z tym zarząd Rafako rozpoczął takie analizy.

„1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia procesu inwestorskiego, a także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia procesu inwestorskiego jako niewielkie;

2. Zarekomendował rozpoczęcie przez zarząd i radę nadzorczą emitenta analiz możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do procesu inwestorskiego scenariusza;

3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szans powodzenia procesu inwestorskiego, doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia procesu inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie zakończyły się definitywnie” – czytamy w komunikacie.

Zarząd Rafako wskazuje, iż również ocenia, że szanse na powodzenie procesu inwestorskiego należy ocenić na dzień publikacji tego raportu jako niewielkie, choć nie można tego powodzenia całkowicie wykluczyć, a w związku z tym rozpoczął analizy odnośnie do alternatywnego w stosunku do procesu inwestorskiego scenariusza, podano również.

Zakres prac doradcy obejmuje usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Rafako, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji oraz zapewnienie finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego lub w formie innej transakcji).

Rafako i jego spółka zależna E003B7 podały dziś wcześniej, że wezwali Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku. Wykonawca zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews