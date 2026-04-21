Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A., jeden z największych i najnowocześniejszych producentów porcelany w Europie, poinformowały o strategicznych zmianach w strukturach zarządczych. Stanowisko prezesa zarządu objął Rafał Głowacki. Doświadczony menedżer, związany dotychczas z rynkiem FMCG wniesie do spółki nowe spojrzenie, które ma przyspieszyć rozwój marki zarówno w segmencie detalicznym, jak i HoReCa. Co istotne, w ramach nowych struktur jego zakres odpowiedzialności obejmie również strategiczny rozwój produktu i sprzedaży dla całego portfolio zrzeszonego w Polskiej Grupie Porcelanowej – w tym legendarnych marek Ćmielów, Chodzież oraz nowatorskiego Ćmielów Design Studio.

Z rynku słodyczy do świata polskiej porcelany

Przejście Rafała Głowackiego do Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. to jeden z ciekawszych transferów menedżerskich ostatnich miesięcy. Nowy prezes przez wiele lat z sukcesami budował swoją ekspertyzę w branży dóbr szybko zbywalnych. W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z firmami Mars Polska oraz Grupą Colian, gdzie pełnił funkcje zarządcze, odpowiadając za wyniki sprzedażowe oraz rozwój biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz to cenne know-how z niezwykle dynamicznego rynku FMCG zostanie zaimplementowane w branży ceramiki stołowej.

– Dołączenie do zespołu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” to dla mnie ogromne wyróżnienie i fascynujące wyzwanie biznesowe. Lubiana to marka-legenda z gigantycznym potencjałem produkcyjnym i eksportowym, ciesząca się niesamowitym zaufaniem Polaków oraz szefów kuchni na całym świecie – mówi Rafał Głowacki, nowy prezes zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Nowa dynamika i ambitne cele

Wybór Rafała Głowackiego na stanowisko prezesa zarządu to wyraźny sygnał, że Lubiana stawia na nowoczesne modele zarządzania i odważną ekspansję komercyjną. Spółka, która od ponad 55 lat słynie z produkcji niezawodnej, wzmocnionej porcelany gastronomicznej, obecnej w ponad 40 krajach świata, zamierza jeszcze mocniej wykorzystać swój potencjał.

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. stanowią kluczowy filar Polskiej Grupy Porcelanowej, zrzeszającej w swoim portfolio renomowane marki polskiej porcelany, które w unikalny sposób łączą silne dziedzictwo z ugruntowaną pozycją rynkową. Oprócz kierowania łubiańskimi zakładami, zadaniem nowego prezesa będzie budowanie synergii i rozpoznawalności całego portfela grupy, w tym marek Ćmielów, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio.

Główne obszary, na których chce skupić się nowy prezes, to wzmocnienie pozycji lidera marki Lubiana w sektorze HoReCa, rozwój eksportu i kanałów sprzedaży detalicznej całego portfolio Polskiej Grupy Porcelanowej, a także modernizacja modelu biznesowego i wdrażanie kolejnych innowacji w proces produkcyjny.

– Moim celem jest połączenie tej wspaniałej, wieloletniej tradycji – zarówno Lubiany, jak i naszych siostrzanych marek z Polskiej Grupy Porcelanowej z nowoczesnym, dynamicznym podejściem do sprzedaży i budowania doświadczeń konsumenckich. Chcemy, aby polska porcelana była nie tylko symbolem trwałości i jakości, ale też nowoczesnego biznesu – mówi Rafał Głowacki, nowy prezes zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

