Prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński objął jednocześnie stanowiska prezesa w nowo nabytych przez PZU towarzystwach – Polski Gaz TUW i Polski Gaz TUW na Życie, podała spółka. Integracja obu towarzystw w grupie TUW PZUW została sfinalizowana.

„Konsolidacja zarządzania trzema towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych ma służyć optymalnemu wykorzystaniu ich potencjałów dla rozwoju Grupy PZU w perspektywicznym obszarze ubezpieczeń wzajemnych. Celem jest wypracowanie spójnych rozwiązań opartych na bogactwie różnych doświadczeń, które wnosi do Grupy każde towarzystwo” – powiedział Kiliński, cytowany w komunikacie.

Oprócz niego w skład zarządów Polskiego Gazu TUW i TUW Na Życie weszli także członkowie dotychczasowego zarządu TUW PZUW.

TUW PZUW należące od początku do Grupy PZU ubezpiecza majątek podmiotów gospodarczych, szpitali, samorządów, instytucji publicznych i kościelnych. Oferuje też m.in. ubezpieczenia zdrowotne, OC, D&O i NNW dla podmiotów korporacyjnych. W 2022 roku TUW PZUW zebrał 1 044 mln zł składki, realizując z dwuletnim wyprzedzeniem swój strategiczny cel i zwiększając udział w polskim rynku ubezpieczeń wzajemnych do 34%.

Ubezpieczenia majątkowe oferuje również Polski Gaz TUW, koncentrując się na branży gazowniczej i energetycznej. Towarzystwo, założone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w 2022 roku zebrało prawie 185 mln zł składki. Z kolei Polski Gaz TUW na Życie, powołany do obsługi pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy Orlen, zgromadził w tym samym roku ze składek prawie 21 mln zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews