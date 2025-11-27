Rainbow Tours jest zadowolony z dotychczasowej sprzedaży przejętej rumuńskiej spółki Paralela 45 Turism i jeszcze w tym roku rozpocznie budowę jej sieci sprzedaży w centrach handlowych, poinformował prezes Maciej Szczechura.

„Ruszyliśmy ze sprzedażą na początku września. Na razie wygląda ona bardzo dobrze. […] Na ten moment mamy ponad 3-krotny wzrost sprzedaży programu. Wypełnienia wyglądają bardzo zadowalająco. Wygląda na to, że ten 60-procentowy wzrost programu uda się zrealizować bez problemu i to nie jest nasze ostatnie słowo” – powiedział Szczechura podczas webinaru zorganizowanego przez Strefę Inwestorów.

„Jeszcze przed świętami otworzymy pierwszy oddział w centrum handlowym. Do tej pory Paralela takich oddziałów nie miała. Na I kwartał mamy zaplanowane kolejne trzy otwarcia. Docelowo chcemy mieć istotną, porządną, nowoczesną sieć sprzedaży w centrach handlowych, podobnie jak to wygląda w Rainbow w Polsce. Będziemy też inwestować w e-commerce, który w przypadku Rainbow jest największym kanałem sprzedaży – w Paralela tak zdecydowanie nie jest” – wymienił.

Przypomniał, że celem strategicznym jest, by spółka osiągnęła rentowność w ciągu 3 lat, po 2 latach przeznaczonych na inwestycje oraz zwiększyła skalę 2,5-3 razy do ok. 300 tys. klientów.

„Pewnie kiedyś można się spodziewać kolejnych [akwizycji], ale na razie skupiamy się na spółce rumuńskiej” – powiedział także prezes.

Na początku lipca Rainbow Tours zawarł z udziałowcami Paralela 45 Turism umowę, na mocy której nabył 70% udziałów spółki, a docelowo może mieć 100% udziałów. Cena nabycia 70% udziałów została ustalona na 8,1 mln euro.

Paralela 45 Turism to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych firm turystycznych w Rumunii, działająca od 1990 roku.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews