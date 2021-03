Narodowy Bank Polski (NBP) planuje opublikować w tym roku raport zawierający wyniki analiz dotyczących wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

„W najbliższym czasie, a na pewno w tym roku opublikujemy duży raport na ten temat. Przygotowujemy się do różnych dalszych działań i powołania różnego rodzaju piaskownic, gdzie będziemy to badać. Natomiast powtarzam, że ewentualne wprowadzenie cyfrowego pieniądza w polskim banku centralnym w tej chwili byłoby do niczego nieprzydatne” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Dotychczas tylko dwa kraje wprowadziły pieniądz cyfrowy banku centralnego, m.in. Bahamy, dodał.

„Wszystkie banki prowadzą na ten temat badania, analizy i my także prowadzimy, zajmujemy się tym” – podkreślił prezes NBP.

Według raportu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), opublikowanego w październiku ub.r., cyfrowe euro byłoby pieniądzem banku centralnego w postaci elektronicznej – tak jak banknoty, ale w formie cyfrowej – dostępnym dla wszystkich ludzi i firm. Pozwalałoby szybko, łatwo i bezpiecznie dokonywać codziennych płatności. Nie miałoby zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkowy środek płatniczy. Tak czy inaczej, Eurosystem nadal będzie emitować pieniądz gotówkowy, podkreślił EBC.

Źródło: ISBnews