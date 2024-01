Redan zawarł z Greenpoint (GP) warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe Top Secret i DryWash za kwotę 10,5-13,5 mln zł oraz umowy licencyjnej, podał Redan. Zawarte umowy są częścią transakcji, na którą składają się dodatkowo także: umowa zawarta pomiędzy GP a Top Secret Fashion Story (TSFS) dotycząca sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) TSFS składającego się z umów franczyzowych dotyczących 30 sklepów działających pod marką Top Secret oraz warunkowa umowa zawarta pomiędzy GP a TSFS dotycząca ZCP składającego się z (przede wszystkim) praw do umów franczyzowych 54 sklepów Top Secret oraz sklepu internetowego topsecret.pl.

„Na podstawie umowy sprzedaży znaków Redan sprzeda GP – po spełnieniu opisanych poniżej warunków zawieszających – następujące aktywa:

1) prawa do znaków towarowych Top Secret i DryWash;

2) prawa do domen internetowych dotyczących biznesu marki Top Secret, w tym do domeny topsecret.pl;

3) prawa do wizerunku modeli i prawa fotografa do wykonanych zdjęć towarów;

4) prawa do programów komputerowych stworzonych przez Redan, wykorzystywanych w prowadzeniu biznesu marki Top Secret” – czytamy w komunikacie.

Umowa sprzedaży znaków zawiera warunki zawieszające w zakresie m.in. otrzymania przez GP zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w postaci zakupu przez GP praw do umów franczyzowych 54 sklepów Top Secret oraz sklepu internetowego topsecret.pl oraz znaków towarowych, jak również oświadczenia HSBC w sprawie zabezpieczenia kredytu przyznanego na rzecz Redanu. Warunki zawieszające powinny być spełnione do 30 czerwca 2024 r.

„Sprzedaż praw do wizerunku modeli i prawa fotografa do wykonanych zdjęć towarów oraz praw do programów komputerowych.

1) GP zapłaci Redan cenę sprzedaży:

a) 250 000 zł, powiększone o podatek od towarów i usług – z tytułu prawa do wizerunku modeli i prawa fotografa do wykonanych zdjęć towarów (cena za zdjęcia);

b) 250 000 zł powiększone o podatek od towarów i usług – z tytułu praw do programów komputerowych (cena za programy).

2) Prawa do wizerunku modeli i prawa fotografa do wykonanych zdjęć towarów oraz prawa do programów komputerowych przejdą na GP po spełnieniu się warunków zawieszających” – napisano też w komunikacie.

„Sprzedaż praw do znaków towarowych oraz domen

1) Z tytułu przeniesienia praw ochronnych do znaków towarowych oraz z tytułu przeniesienia praw do domen GP zapłaci Redan cenę (cena za znakina następujących zasadach:

a) cena wyniesie 7% od obrotu rozumianego jako wartość sprzedaży w detalicznych cenach sprzedaży (bez podatku VAT) w okresie 18 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od stycznia 2024 r., dotyczącego:

* towarów oznaczonych znakami towarowymi kupionych przez GP lub podmioty z nim powiązane;

* innych towarów niż oznaczone znakami towarowymi, które będą sprzedawane przez GP lub podmioty z nim powiązane w sklepach Top Secret przejętych przez GP od TSFS, lecz nie mniej niż 10,5 mln zł (cena minimalna) i nie więcej niż 13,5 mln zł.

b) Jeżeli w okresie 18 miesięcy poziom ceny minimalnej nie zostanie osiągnięty – okres zostanie wydłużony, lecz nie więcej niż o 6 miesięcy.

c) Cena minimalna zostanie obniżona o określony w umowie sprzedaży znaków procent dla każdego sklepu franczyzowego działającego pod marką Top Secret (od 0,08% do 0,53%), którego dotycząca umowa franczyzowa nie zostanie przeniesione na GP.

d) Cena za znaki wyliczona zgodnie z powyższymi zasadami zostanie powiększona o podatek od towarów i usług.

2) Przeniesienie na GP praw do znaków towarowych nastąpi po zapłacie przez GP ceny za znaki. Prawa do domen przejdą na GP po spełnieniu się warunków zawieszających.

3) Cena za znaki zostanie powiększona o opłaty licencyjne dla towarów wprowadzonych na Europejski Obszar Celny na podstawie umowy licencyjnej, o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 19/2023, za okres pomiędzy przejściem praw do znaków towarowych na GP a 31 grudnia 2025 r.

4) Do momentu zapłaty kwoty wskazanej w oświadczeniu HSBC znaki towarowe będą obciążone zastawem rejestrowym zabezpieczającym kredyt zaciągnięty przez Redan w HSBC” – czytamy dalej.

Redan będzie uprawniony do sprzedaży towarów oznaczonych znakami towarowymi, należących do Redanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży znaków wyłącznie przez okres 18 miesięcy licząc od stycznia 2024 r.

„Po przejęciu sklepów działających pod marką Top Secret przez GP Redan będzie mógł prowadzić wyprzedaż posiadanych przez siebie towarów w tych sklepach na zasadach konsygnacji w terminie do 31 maja 2024 r. Redan będzie mógł również prowadzić wyprzedaż posiadanych przez siebie towarów w e-commerce topsecret.pl przez okres 18 miesięcy” – wskazano dalej.

Podstawowym przedmiotem działalności Redan jest realizacja operacji logistycznych dla marki „Top Secret”. Spółka powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

