RegioJet napotyka przy ekspansji na polski rynek kolejowych przewozów pasażerskich na przypadki nierównego traktowania, w związku z czym przygotowuje skargę do polskiego regulatora oraz wniosek do Komisji Europejskiej (KE), podał przewoźnik. Zdaniem RegioJet praktyki stosowane m.in. przy przydzielaniu rozkładów jazdy naruszają zasady uczciwej konkurencji na rynku kolejowym w Polsce.

„Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie poradził sobie częściowo z procesem przydzielania rozkładów jazdy – pociągi RegioJet na trasie między Krakowem a Warszawą są ewidentnie dyskryminowane. Pomimo, iż nasze pociągi mają takie same parametry konstrukcyjne i taką samą maksymalną prędkość jak pociągi przewoźnika zasiedziałego, nasze uśrednione czasy przejazdu na tej trasie mają być o 8–9 minut dłuższe, a jedna ich para musi dodatkowo kursować trasą objazdową przez Zawiercie. Prace remontowe nie mogą być usprawiedliwieniem dla tak rażących dysproporcji” – powiedział właściciel RegioJet Radim Jančura, cytowany w komunikacie.

„Jeszcze gorsza sytuacja wystąpiła w przypadku połączenia Praga – Warszawa przez stację Katowice, gdzie nie podjęto nawet procesu trasowania zgodnie z zamówieniem RegioJet, przy czym państwowemu przewoźnikowi zasiedziałemu pociągi komercyjne przez remontowaną stację Katowice poprowadzono” – dodał.

Kolejnym przykładem dyskryminacji jest odmowa dostępu do powierzchni reklamowych na dworcach, zarządzanych przez PKP SA i podmioty tą powierzchnią dysponujące. Podmioty te odmawiały RegioJetowi możliwości wykupu reklam argumentując, iż RegioJet jest bezpośrednią konkurencją dla PKP Intercity, które również prowadzi przewozy pasażerskie, czytamy dalej.

„Dopiero po ujawnieniu sprawy przez media, które opublikowały informacje o zakazie reklamy dla konkurentów PKP Intercity, stanowisko zarządcy w sprawie powierzchni reklamowych stało się bardziej łagodne” – wskazano w materiale.

RegioJet uznaje te działania za poważne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i otwartego rynku.

„Chcemy równych warunków na rynku, otwartej konkurencji oraz rywalizacji opartej na jakości usług, przejrzystych cenach i uczciwym podejściu” – wskazał Jančura.

W Polsce RegioJet spotyka się również z innymi utrudnieniami, takimi jak brak pełnej informacji pasażerskiej w wyszukiwarce na stronie www.pkp.pl należącej do zarządcy dworców, który pomimo pobierania opłaty dworcowej pomija w niej połączenia RegioJet, czy nawet groźby dyscyplinarnych zwolnień kierowanych do własnych pracowników przewoźnika zasiedziałego w przypadku podjęcia przez nich współpracy i świadczenia usług dla RegioJet, zakończono w informacji.

Źródło: ISBnews