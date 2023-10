Region przetwarzania danych Microsoft w Polsce ma uzyskać certyfikację RISE with SAP w najbliższym czasie. Po zakończeniu procesu certyfikacji, wszystkie firmy, które wybiorą Microsoft Azure do uruchomienia systemu SAP S/4HANA Cloud, private edition mogą przechowywać swoje dane i aplikacje w regionie przetwarzania danych Microsoft w Polsce, poinformowała president of Central Europe and Central Asia regions w Microsoft Michelle Simmons podczas konferencji SAP NOW.

Microsoft i SAP współpracują w zakresie infrastruktury chmurowej. Jak podkreśliła Simmons, Microsoft od 30 lat działa w Polsce i tak samo długo trwa kooperacja z SAP na wielu płaszczyznach. Najnowszą odsłoną tej relacji jest certyfikacja RISE with SAP regionu przetwarzania danych Microsoft w Polsce.

Jak tłumaczył podczas spotkania z mediami prezes SAP Polska Piotr Ferszka, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem w modelu chmurowym RISE with SAP będzie mógł zostać wdrożony z wykorzystaniem serwerów Microsoft Azure ulokowanych w Polsce. Proces certyfikacji jest tutaj kluczowy, ponieważ SAP zobowiązuje się w ramach programu RISE with SAP do wielu konkretnych parametrów świadczenia usług, które dotyczą także aspektów infrastrukturalnych.

„Proces certyfikacji RISE with SAP region przetwarzania danych Microsoft w Polsce zostanie zakończony w najbliższym czasie. W efekcie, klienci SAP będą mieli do wyboru dwie infrastruktury technologiczne (Google Cloud Platform i Microsoft Azure) działające w Polsce, w zależności od tego, na kogo postawili w ramach swojej transformacji cyfrowej” – podsumował Ferszka.

W połowie 2021 roku region Google Cloud w Warszawie otrzymał certyfikat dla SAP S/4HANA Cloud, private edition. Od tej pory wszystkie firmy, które wybiorą Google Cloud do uruchomienia systemu SAP S/4HANA Cloud, private edition mogą przechowywać swoje dane i aplikacje w regionie chmury utworzonym przez Google Cloud w stolicy Polski.

Ponadto SAP ogłosił nową wersję RISE z pakietem SAP premium plus, wyposażoną w funkcje sztucznej inteligencji, które pomogą firmom szybciej wprowadzać innowacje, podejmować bardziej świadome decyzje i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nowe pakiety premium oferują więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju poprzez osadzanie emisji CO2 i innych zasobów w podstawowych procesach biznesowych, obliczanie i udostępnianie tych danych w całym łańcuchu wartości oraz uwzględnianie szybko zmieniających się standardów raportowania ESG, podano także.

„Wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję w systemie ERP z pomocą asystenta AI Joule. Dzięki szybkiemu sortowaniu i kontekstualizowaniu danych z wielu systemów w celu uzyskania inteligentniejszych wniosków, Joule pomaga ludziom szybciej wykonywać pracę i uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe w bezpieczny i zgodny z regulacjami sposób. Zapewniają dyrektorom finansowym możliwość szybszego podejmowania decyzji dzięki rozwiązaniom usprawniającym planowanie operacji, poprawiającym dokładność prognoz na podstawie danych jednostek biznesowych z sektora finansowego i niefinansowego oraz optymalizującym procesy zarządzania fakturami i windykacji środków pieniężnych. Pozwalają klientom stworzyć sieciowy system ERP z portalem dostawców, który upraszcza przestrzeganie zasad dotyczących wydatków, umożliwiając ścisłą współpracę z szeroką siecią dostawców, a także automatyzując transakcje związane z zaopatrzeniem i fakturowaniem” – podał SAP.

SAP S/4HANA Cloud private edition, wersja 2023, nie tylko zapewnia pełny zakres możliwości systemu SAP ERP Central Component (ECC), ale także łączy finanse, produkcję, operacje i dostawców w jedną platformę chmurową z dedykowanymi działalności biznesowej aplikacjami biznesowymi opartymi na najnowszej architekturze. Dodatkowo, w ramach RISE with SAP, SAP S/4HANA Cloud, private edition jest obecnie udostępniana w dwuletnim cyklu, z innowacjami i ulepszeniami dostarczanymi co sześć miesięcy. Wsparcie dla rozwiązania również wydłuży się z pięciu do siedmiu lat, co zwiększy wartość inwestycji dla klientów, podsumowano w informacji SAP.

Źródło: ISBnews