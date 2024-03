Wprowadzenie w Polsce podmiotów REIT (Real Estate Investment Trust) powinno skutkować konkretnymi zmianami w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w relacjach na linii wynajmujący – najemcy. Przede wszystkim możliwość finansowania centrów handlowych w złotówkach oznacza, że umowy najmu również powinny być określone w złotówkach – a nie, jak dotychczas, w euro, uważa dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) Zofia Morbiato. Ocenia ponadto, że wprowadzenie REIT w centrach handlowych posłuży większej transparentności – zwłaszcza w kontekście dostępu do skrupulatnych rozliczeń kosztów wspólnych i zyskowności poszczególnych obiektów.

„Słusznie wskazuje minister finansów, że mechanizmy REIT muszą być mądre i przemyślane, pod ścisłym nadzorem regulatora, a inwestycje drobnych inwestorów muszą być dobrze chronione. To powinien być podstawowy element dyskusji nad tymi instrumentami finansowymi – aby nie powtórzyły się problemy kiedyś występujące na rynku inwestycyjnym, gdy tysiące osób straciło oszczędności swojego życia. Mądrą wydaje się koncepcja, aby mechanizm REIT był oparty na dywidendach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – dzięki temu podmioty oferujące REIT będą zapewniały transparentność swoich działań oraz wyników i przepływów finansowych. To bardzo ważne w kontekście nieruchomości komercyjnych – zwłaszcza centrów handlowych, gdzie dostęp do szczegółowych danych o odwiedzalności, kosztach wspólnych, rozliczeniach, inwestycjach czy wynikach finansowych poszczególnych obiektów jest bardzo utrudniony. Można spodziewać się, że mechanizm REIT będzie służył niektórym inwestorom zagranicznym do wychodzenia z inwestycji w Polsce – takie kwestie powinny być również uregulowane – aby indywidualni, pasywni inwestorzy nie byli narażeni na ewentualne szkody. Trudno natomiast zgodzić się z twierdzeniem, że na tego typu mechanizmy inwestycyjne niecierpliwie czekają polscy emeryci. Wydaje się, że dopóki mechanizm REIT nie zostanie dobrze wdrożony i sprawdzony jako bezpieczny – nie powinien być używany do inwestowania pieniędzy odkładanych na emerytury” – powiedziała Morbiato cytowana w komunikacie, w nawiązaniu do niedawnej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

„Jeśli chodzi o najemców w centrach handlowych – tu mechanizm REIT powinien przyczynić się do zmiany zapisów umów najmu i trwałego usunięcia walutowych instrumentów finansowych – czyli czynsze powinny być wyrażane w złotówkach, a nie w euro. Skoro finansowanie REIT będzie w złotówkach, w końcu będzie można zaprzestać dyskusji o tym, dlaczego najemcy mają ponosić ryzyko kursowe właściciela galerii – który decyduje się na kredyt w euro” – dodała dyrektor generalna.

Minister finansów Andrzej Domański podczas Spotkania Liderów Branży Nieruchomości (SLBN) dziennika „Rzeczpospolita” deklarował, że tematyka związana z REIT-ami jest dla niego niezwykle istotna i że chce, aby Ministerstwo Finansów było obecne w dyskusji na ten temat.

ZPPHiU przypomina, że REIT-y (Real Estate Investment Trust) to podmioty, których sensem funkcjonowania jest dzielenie się z udziałowcami przychodami uzyskiwanymi z portfela nieruchomości, czyli przede wszystkim z czynszów płaconych przez najemców tychże nieruchomości. To cała paleta aktywów – od biurowców, centrów handlowych, magazynów przez prywatne akademiki po serwerownie czy magazyny samoobsługowe. REIT-y są zobowiązane jest do wypłacania części zysku, który opodatkowany jest raz (państwo najpierw inkasuje CIT od zysku, a potem podatek od dywidendy). Akcjonariuszami REIT-ów są inwestorzy pasywni zainteresowani stabilnym, długoterminowym dochodem: m.in. fundusze inwestycyjne, emerytalne czy powiernicze, firmy ubezpieczeniowe, a także bezpośrednio inwestorzy indywidualni.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza firmy, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.

Źródło: ISBnews