Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 16% r/r do 551,6 tys. pojazdów, w tym nowych pojazdów z napędami alternatywnymi – o 27% r/r do 280 tys. w 2024 roku, wynika z raportu KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Gorsze wyniki notują natomiast fabryki motoryzacyjne w Polsce, w których w br. wyprodukowano 553 tys. pojazdów, tj. o 11% mniej r/r.

„W całym 2024 roku zarejestrowano 551,6 tys. samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Klienci instytucjonalni zarejestrowali w tym czasie 376,4 tys. pojazdów, czyli o 9,3% więcej rok do roku. Natomiast klienci indywidualni nabyli 175 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli aż o 34% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. „Branża motoryzacyjna. Podsumowanie danych za 2024 rok”.

W 2024 roku wrosła także liczba rejestracji samochodów marek premium, których zarejestrowano 139 tys. sztuk, co oznacza wzrost o blisko 20% r/r. W tym samym czasie zarejestrowano 344 tys. sztuk aut marek popularnych (+12% r/r).

„Rok 2024 zamknęliśmy najlepszym w Europie 16-proc. wzrostem rejestracji samochodów osobowych. Co warto podkreślić, bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji dokonywanych przez osoby fizyczne: to aż o 1/3 więcej niż w roku poprzednim. Bardzo dobre wyniki odnotowuje segment premium i – co nie dziwi – konsekwentnie rośnie liczba rejestracji samochodów innych niż z napędami czysto spalinowymi. Jeśli ten trend się utrzyma, a wszystko na to wskazuje, niebawem połowa rejestrowanych samochodów będzie miała napęd inny niż czysto spalinowy. Niestety, bardzo wysokie spadki odnotował segment pojazdów ciężarowych i naczep. Tu spadki wyniosły odpowiednio ponad 20% i 30%. Jest to konsekwencją bardzo trudnej sytuacji w branży transportowej oraz nałożeniem sankcji na sprzedaż używanych pojazdów za naszą wschodnią granicę. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że niebawem branża transportowa będzie musiała przejść na napędy zeroemisyjne, to pomimo 6 mld zł przeznaczonych na dofinansowanie przechodzenia na zeroemisyjność w segmencie pojazdów ciężkich może to okazać się dużym wyzwaniem” – skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Autorzy raportu podkreślają, że w 2024 roku w Polsce zarejestrowano 280 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, czyli o 27% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

„Wzrost rejestracji w segmencie napędów alternatywnych został wygenerowany przede wszystkim przez napędy hybrydowe. Wyczerpanie budżetu programu 'Mój Elektryk’ w ścieżce leasingowej wpłynęło na ograniczenie popytu na samochody elektryczne w 2024 r. Uruchomiony 3 lutego 2025 roku program 'NaszEauto’ o budżecie 1,6 mld zł ze środków KPO ma pozwolić na sfinansowanie zakupu lub leasingu 40 tys. samochodów elektrycznych (obecnie park samochodów elektrycznych bateryjnych w Polsce to ok 80 tys. pojazdów). Z uwagi na warunki programu, tj. ograniczenie beneficjentów do osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze) oraz relatywnie krótki czas na podpisywanie umów (do końca I połowy 2026 roku) osiągnięcie tego celu będzie trudne. Na wzrost zainteresowania napędami alternatywnymi w transporcie ciężkim może z kolei wpłynąć planowany w 2025 roku kompleksowy system wsparcia dla zakupu i leasingu ciężarowych pojazdów elektrycznych oraz inwestycji w infrastrukturę do ich ładowania o łącznym budżecie 6 mld zł” – wskazał partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce Przemysław Szywacz.

Rynek pojazdów ciężarowych w 2024 roku odnotował znaczący spadek, wskazali autorzy. Zarejestrowano 28 tys. nowych pojazdów tego typu (-21% r/r). Podobna tendencja widoczna jest w przypadku przyczep i naczep – liczba rejestracji wyniosła 17,7 tys., czyli o 31,4% mniej niż w 2023 roku., wynika z materiału.

„Wyniki raportu kwartalnego KPMG w Polsce i PZPM wskazują na spadek w produkcji pojazdów samochodowych, których w 2024 roku wyprodukowano 553 tys. sztuk, czyli o 11% mniej niż w roku poprzedzającym” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews